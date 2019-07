TV & MOVIES

Το κόμικ του Τζον Κάρπεντερ θα έχει τίτλο «The Joker: Year of the Villain #1» και θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

Η DC Comics ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον θρυλικό σκηνοθέτη του «Halloween» Τζον Κάρπεντερ για τη δημιουργία κόμικ με κεντρικό ήρωα τον Τζόκερ.

Το κόμικ θα έχει τίτλο «The Joker: Year of the Villain #1» και θα αποτελεί μέρος του crossover του «Year of the Villain» της DC. Η ιστορία θα φέρει την υπογραφή του μετρ του τρόμου και του Άντονι Μπερτς, ενώ τα σκίτσα θα σχεδιάσουν οι Φίλιπ Ταν και Μαρκ Ντίρινγκ.

«Ο Joker είναι ο καλύτερος κακός των κόμικ», δήλωσε ο Κάρπεντερ και πρόσθεσε «Χαίρομαι που θα ενώσω τις δυνάμεις μου με τον Άντονι για το πρότζεκτ. Aυτό που κάναμε ήταν απλώς να γράψουμε τη δική μας εκδοχή από πού προέρχεται ο Τζόκερ. Αυτό ήταν που είχε ενδιαφέρον για εμένα». Από την πλευρά του ο Μπερτς ανέφερε: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα γράψω για το μεγαλύτερο κακό της Γκόθαμ. Ελπίζω τα κατορθώματα του Τζόκερ να σας κάνουν να γελάσετε, τρομάξετε και να ζαλιστείτε την ίδια στιγμή».



Το εξώφυλλο του κόμικ «The Joker: Year of the Villain #1»



Αξίζει να αναφέρουμε ότι το «Year of the Villain» της DC, εστιάζει στον Lex Luthor. Ο Luthor προσφέρει βοήθεια σε διάφορους κακούς με αντάλλαγμα να πάρουν μέρος στην αποστολή της Legion of Doom. Όμως όπως θα δούμε και στο κόμικ ο αιώνιος εχθρός του Μπάτμαν δεν χρειάζεται την βοήθεια κανενός, και ιδίως του Luthor, για να γίνει κακός.

Θυμίζουμε ότι οι Κάρπεντερ και Μπερτς έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν στη μίνι σειρά κόμικ «Big Trouble in Little China: Old Man Jack».

Το τεύχος αποτελείται από 40 σελίδες και θα κυκλοφορήσει τις 9 Οκτωβρίου σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο ίντερνετ στην τιμή των 4.99 δολαρίων. Παράλληλα, πέντε ημέρες νωρίτερα θα κάνει πρεμιέρα και η καινούρια ταινία Τζόκερ με πρωταγωνιστή τον Χοακίν Φίνιξ.