TV & MOVIES

Το «Joker» του Τοντ Φίλιπς, που θα δούμε στις ελληνικές αίθουσες από την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, είναι πάνω απ' όλα μια μελέτη χαρακτήρα. Ο Χοακίν Φίνιξ στη μεγαλύτερη διάρκεια της ταινίας είναι ο ανθρωπάκος Άρθουρ Φλεκ, ένας αποτυχημένος κλόουν και stand-up κωμικός με μια εγκεφαλική δυσλειτουργία που προκαλεί αντανακλαστικό, ασταμάτητο χαχανητό. Είναι μια εκδοχή της προέλευσης του Τζόκερ εντελώς πρωτότυπη, που δεν έχουμε ξαναδεί σε ταινία ή διαβάσει σε κάποιο κόμικ.

Μέχρι τώρα, η πιο διαδεδομένη εκδοχή για τη γέννηση του Τζόκερ, το origin story του ήρωα, αν προτιμάτε, σχετίζεται με μια βουτιά σε μια δεξαμενή γεμάτη από χημικά. Παραλλαγές αυτής τις ιστορίας εμφανίζονται σε μερικά από τα διασημότερα κόμικς, αλλά και στον κινηματογραφικό «Μπάτμαν» του 1989 από τον Τιμ Μπάρτον.

Οι βασικές εκδοχές των κόμικς

Το πρώτο origin story για τον Τζόκερ δόθηκε το 1951 στο τεύχος 168 της σειράς Detective Comics – 11 χρόνια μετά από την πρώτη εμφάνιση του ήρωα στα κόμικς του Μπάτμαν. Εκεί εμφανίζεται ως εργαζόμενος σε εργοστάσιο χημικών, που αποφασίζει να γίνει ληστής και να κλέβει μέχρι να συγκεντρώσει 1 εκατ. δολάρια για να αποσυρθεί. Υιοθετεί την ταυτότητα του κακοποιού Red Hood και στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τον Μπάτμαν ύστερα από μια ληστεία σε εταιρεία κατασκευής τραπουλόχαρτων, βουτάει σε μια δεξαμενή με χημικά απόβλητα που καταλήγουν σε ποτάμι. Τα χημικά κάνουν το δέρμα του άσπρο, τα μαλλιά του πράσινα και τα χείλη του κόκκινα. Κι επειδή όλο αυτό το έπαθε σε εταιρεία με τραπουλόχαρτο, πήρε το όνομά του από το χαρτί Τζόκερ.



Ο Τζόκερ αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ιστορία του, το 1951



Στην ιστορία του Red Hood και της βουτιάς στα χημικά στηρίχθηκε το 1988 ο Άλαν Μουρ για το γκράφικ νόβελ «The Killing Joke», κατά πολλούς το καλύτερο κόμικ για τον Τζόκερ που κυκλοφόρησε ποτέ. Αυτό που ο Μουρ πρόσθεσε στο μύθο ήταν ότι ο ήρωας είχε αφήσει τη δουλειά στο εργοστάσιο χημικών για να γίνει stand-up κωμικός, αλλά κανένας δεν γέλαγε με τα αστεία του. Η γυναίκα του ήταν έγκυος και εκείνος προκειμένου να βρει χρήματα δέχθηκε να συνεργαστεί με μια συμμορία απατεώνων που οργάνωναν ληστείες δίνοντας κάθε φορά σε ένα μέλος τους τη μάσκα του Red Hood. Την ημέρα που θα έκανε τη ληστεία – η οποία θα είχε τη γνωστή κατάληξη ύστερα από την παρέμβαση του Μπάτμαν – η γυναίκα του σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία στο σπίτι. Δεν ήθελε και πολύ ο ήρωας (που παραμένει ανώνυμος στο κόμικ) για να αποτρελαθεί...



Ο αποτυχημένος κωμικός του «The Killing Joke» με την έγκυο σύζυγο του



Από τον Σεπτέμβριο του 2007 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2008, στην ενότητα «Lovers and Madmen» της σειράς κόμικς Batman Confidential, συναντάμε ένα κάπως διαφορετικό origin story του Τζόκερ. Εδώ είναι ένας εγκληματίας με το όνομα Τζακ, που αποκτά εμμονή με τον Μπάτμαν και κάνει σειρά εγκλημάτων προκειμένου να τραβήξει την προσοχή του. Όταν όμως το παρατραβάει τραυματίζοντας με μαχαίρι τη Λόρνα Σορ, σύντροφο του Μπρους Γουέιν, ο Μπάτμαν τον χτυπάει με ένα μπάταρανγκ στο πρόσωπο και του σχίζει το δέρμα, χαρίζοντάς του μόνιμο χαμόγελο. Στη συνέχεια των καρφώνει σε μια ομάδα μαφιόζων που τον αρπάζουν και τον πηγαίνουν σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο χημικών. Εκείνος επιχειρεί να ξεφύγει και πέφτει στη δεξαμενή με τα χημικά, με τα γνωστά αποτελέσματα.



«Lovers and Madmen»: Ο Τζακ με το ματωμένο χαμόγελο, πριν γίνει Τζόκερ



Στον κινηματογράφο

O κινηματογραφικός «Μπάτμαν» (1989) του Τιμ Μπάρτον κρατάει το όνομα και την ιδιότητα του Τζακ από το «Lovers and Madmen», καθώς και την κλασική βουτιά. Ο Τζόκερ (Τζακ Νίκολσον) είναι ο κακοποιός Τζακ Νάπιερ, που στα νιάτα του είχε ληστέψει και σκοτώσει τους γονείς του Μπρους Γουέιν μπροστά στα μάτια του. Στην ταινία ο Μπάτμαν καταδιώκει τον Νάπιερ σε ένα εργοστάσιο με χημικά κι εκείνος πέφτει σε μια δεξαμενή για να ξεβραστεί αργότερα σε μια λίμνη με απόβλητα. Ένας πλαστικός χειρουργός προσπαθεί να συμμαζέψει ό,τι μπορεί αλλά δεν καταφέρνει και πολλά πράγματα. «Jack is dead my friend. You can call me... Joker!»

Στον «Σκοτεινό Ιππότη» (2008) του Κρίστοφερ Νόλαν, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Τζόκερ που υποδύθηκε εξαιρετικά ο μακαρίτης Χιθ Λέτζερ είναι ότι διατηρεί έναν αέρα μυστηρίου και αναρχίας που τον κάνει απρόβλεπτο και πιο τρομαχτικό. Τρεις φορές στην ταινία ο Τζόκερ εξηγεί πώς απέκτησε το μόνιμο χαμόγελό του. Την πρώτη φορά αφηγείται σε έναν γκάνγκστερ πώς ο πατέρας του, που κακοποιούσε τη μητέρα του, του χάραξε το στόμα με ένα μαχαίρι ρωτόντας «Why so serious?». Τη δεύτερη φορά λέει μια εντελώς διαφορετική ιστορία στη Ρέιτσελ Ντοζ (Μάγκι Τζίλενχαλ). Ότι κάποτε είχε μια σύζυγο που του έλεγε να χαμογελάει περισσότερο. Και όταν η σύζυγος έμπλεξε με τζόγο και τοκογλύφους, εκείνοι τη χάραξαν και τη σημάδεψαν επειδή χρωστούσε χρήματα. Τότε ο Τζόκερ χάραξε ο ίδιος το χαμόγελο στο πρόσωπό του για συμπαράσταση, κι εκείνη τρόμαξε και τον άφησε. Την τρίτη φορά πάει να πει μια παρόμοια ιστορία στον Μπάτμαν (Κρίστιαν Μπέιλ) αλλά πριν προλάβει να την αρχίσει εκείνος τον πετάει στο κενό και τον αφήνει να κρέμεται. Σίγουρα θα είχε κάτι καινούργιο να του πει...

Η αληθινή ιστορία

Πέρα από τα φανταστικά σενάρια για την προέλευση του Τζόκερ που επινόησαν οι συγγραφείς και καλλιτέχνες των κόμικς, υπάρχει και η αληθινή ιστορία δημιουργίας του χαρακτήρα από τους Μπομπ Κέιν, Μπιλ Φίνγκερ και Τζέρι Ρόμπινσον το 1940. Αναζητώντας έναν αντίπαλο για τον Μπάτμαν που είχε κάνει το ντεμπούτο του έναν χρόνο πριν, ο Ρόμπινσον σχεδίασε ένα τραπουλόχαρτο Τζόκερ και ο Φίνγκερ έφερε μια φωτογραφία του ηθοποιού Κόνραντ Βέιντ από την ταινία του 1928 «Ο άνθρωπος που γελά» (βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Βίκτωρος Ουγκώ – πέρυσι ανέβηκε η θεατρική της εκδοχή στο Εθνικό και επαναλαμβάνεται φέτος). Το μόνιμα χαραγμένο χαμόγελο στο πρόσωπο του ήρωα της ταινίας (και του βιβλίου), ως ποινή από τον Βασιλιά της Αγγλίας, έγινε το κύριο χαρακτηριστικό του Τζόκερ στον οποίο ο Μπομπ Κέιν πρόσθεσε τα πράσινα μαλλιά, το λευκό δέρμα και τα κόκκινα χείλη για να του δώσει κάτι από κλόουν.



Το τραπουλόχαρτο του Τζέρι Ρόμπινσον και ο Κόνραντ Βέιντ στον «Άνθρωπο που γελά»



Ο Τζόκερ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο τεύχος 1 της σειράς κόμικς Batman. Ο Φίνγκερ που έγραψε την ιστορία σκότωνε τον χαρακτήρα στο τέλος της, γιατί θεωρούσε ότι αν οι κακοί γλιτώνουν κάθε φορά, ο Μπάτμαν φαίνεται ανίκανος ως διώκτης τους. Όμως ο αρχισυντάκτης της Detective Comics (που αργότερα έγινε DC Comics) ζήτησε να προστεθεί ένα ακόμη καρέ που θα έδειχνε ότι ο Τζόκερ είχε επιζήσει, και το αποτέλεσμα ήταν να επιστρέψει στα 9 από τα 13 τεύχη που ακολούθησαν.

Αν σήμερα ζητήσει κανείς από έναν άσχετο με τα κόμικς να του απαριθμήσει μερικούς υπερήρωες, θα ακούσει αρκετούς: Μπάτμαν, Σούπερμαν, Σπάιντερμαν... Αν του ζητήσει να κάνει το ίδιο με τους κακούς των κόμικς, το πιο πιθανό είναι να ακούσει ένα μόνο όνομα: Τζόκερ.