FOOD

Το Mirazur, το γαλλικό εστιατόριο του Ιταλοαργεντινού σεφ Μάουρο Κολαγκρέκο (φωτογραφία επάνω) στο Μεντόν της Κυανής Ακτής ανακηρύχθηκε καλύτερο εστιατόριο του κόσμου, στη χθεσινή τελετή για την παρουσίαση της λίστας των «50 Καλύτερων» που βασίζεται σε δημοσκόπηση μεταξύ διεθνών σεφ, ιδιοκτητών, καλοφαγάδων και κριτικών απ' όλον τον κόσμο.

Το Mirazur, με τη φρέσκια, εποχιακή κουζίνα του, είναι το πρώτο γαλλικό εστιατόριο που κατακτά αυτόν τον τίτλο στη 18χρονη ιστορία του θεσμού. Το 2018 είχε κατακτήσει την τρίτη θέση και το 2017 την τέταρτη. Το Osteria Francescana, ο περσινός νικητής, δεν διαγωνίστηκε φέτος, αλλά μπήκε στη λίστα Best of the Best (κάτι σαν Hall of Fame) μαζί με τους νικητές περασμένων ετών που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα El Bulli, The French Laundry, The Fat Duck, Noma, El Celler de Can Roca και Eleven Madison Park.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Noma της Κοπεγχάγης, τρίτο κατατάχθηκε το Asador Etxebarri, στη Χώρα των Βάσκων και τέταρτο το Gaggan στην Μπανγκόκ. Η Ισπανία είχε τα περισσότερα εστιατόρια στο top 50, συνολικά 7, με τα περισσότερα να είναι στη Χώρα των Βάσκων. Στο top 10 βρέθηκαν εκτός από το Asador Etxebarri και τα Mugaritz (7ο) και Disfrutar (9ο).

Ακολουθούν οι ΗΠΑ με 6 εστιατόρια, ανάμεσά τους τα Cosme (23o), Atelier Crenn (35ο) και Benu (47o) – τα δύο τελευταία στο Σαν Φρανσίσκο. Η Γαλλία είχε 5 εστιατόρια στο top 10, που εκτός από το Mirazur είναι τα Arpège (8ο), Septime (15ο), Alain Ducasse au Plaza Athénée (16ο) και Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (25ο).

Εντύπωση έκανε η Δανία με 2 εστιατόρια στις πρώτες 5 θέσεις! Πρόκειται για τα Noma (2ο) και Geranium (5o), αμφότερα στη Κοπεγχάγη.

Ολόκληρη η λίστα των 50 καλύτερων εστιατορίων στον κόσμο για το 2019 έχει ως εξής:

50. Schauenstein, Ελβετία

49. Leo, Κολομβία

48. Ultraviolet, Κίνα

47. Benu, ΗΠΑ

46. De Librije, Ολλανδία

45. Suhring, Ταϊλάνδη (φωτογραφία)

44. The Test Kitchen, Νότια Αφρική

43. Hof Van Cleve, Βέλγιο

42. Belcanto, Πορτογαλία

41. The Chairman, Χονγκ Κονγκ

40. Tim Raue, Γερμανία

39. A Casa do Porco, Βραζιλία (φωτογραφία)

38. Hisa Franko, Σλοβενία

37. Alinea, ΗΠΑ

36. Le Bernardin, ΗΠΑ

35. Atelier Crenn, ΗΠΑ

34. Don Julio, Αργεντινή (φωτογραφία)

33. Lyle’s, Ηνωμένο Βασίλειο

32. Nerua Guggenheim Bilbao, Ισπανία

31. Le Calandre, Ιταλία

30. Elkano, Ισπανία

29. Piazza Duomo, Ιταλία

28. Blue Hill at Stone Barns, ΗΠΑ

27. The Clove Club, Ηνωμένο Βασίλειο (φωτογραφία)

26. Borago, Χιλή

25. Pavillon Ledoyen, Γαλλία

24. Quintonil, Μεξικό

23. Cosme, ΗΠΑ

22. Narisawa, Ιαπωνία

21. Frantzen, Σουηδία

20. Tickets, Ισπανία (φωτογραφία)

19. Twins Garden, Ρωσία

18. Odette, Σιγκαπούρη

17. Steirereck, Αυστρία

16. Alain Ducasse au Plaza Athénée, Γαλλία

15. Septime, Γαλλία

14. Azurmendi, Ισπανία

13. White Rabbit, Ρωσία

12. Pujol, Μεξικό

11. Den, Ιαπωνία (φωτογραφία)

10. Maido, Περού

9. Disfrutar, Ισπανία

8. L’Arpege, Γαλλία

7. Mugaritz, Ισπανία

6. Central, Περού

5. Geranium, Δανία

4. Gaggan, Ταϊλάνδη

3. Asador Etxebarri, Ισπανία

2. Noma, Δανία

1. Mirazur, Γαλλία