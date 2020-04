Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει επισκεφθεί τα ΙΚΕΑ και δεν έχει ξετρελαθεί με τα ξακουστά κεφτεδάκια τους! Αν είστε ένας από αυτούς, σας έχουμε ευχάριστα νέα! Τα ΙΚΕΑ αποκάλυψαν –επιτέλους- τη μυστική συνταγή για τα ζουμερά θεϊκά κεφτεδάκια τους και ήδη έχουν αρχίσει να μας τρέχουν τα σάλια.

Η εταιρεία αποφάσισε να δημοσιεύσει στο διαδίκτυο την περίφημη συνταγή της σε μια προσπάθεια να δώσει άλλη... νοστιμιά στην καραντίνα μας λόγω κορονοϊού.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι φαν του διάσημου αυτού εδέσματος των ΙΚΕΑ έχουν μπει ήδη στις κουζίνες τους ενθουσιασμένοι και τα τηγάνια έχουν πάρει φωτιά (μεταφορικά, ελπίζουμε!).

Αν λοιπόν σας έλειψαν τα λαχταριστά κεφτεδάκια του ΙΚΕΑ και δεν κρατιέστε να τα απολαύσετε ξανά, δείτε τη συνταγή και καλή σας όρεξη!

Missing your IKEA meatball fix? We’ve created a recipe for you to recreate this delicious dish in the comfort of your own home #IKEAmeatballs pic.twitter.com/d89lRsJxH7

— IKEA UK (@IKEAUK) April 20, 2020