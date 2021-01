Το τριμμένο τυρί πολλοί αγάπησαν, το τρίψιμό του όμως, ουδείς! Εσείς πώς τρίβετε το τυρί; Αν είστε από αυτούς που κρατάνε τον τρίφτη όρθιο και ανεβοκατεβάζουν το χέρι, ήρθε η ώρα να μάθετε μια άβολη αλήθεια: Υπάρχει ένας πιο εύκολος και αποδοτικός τρόπος να τρίψετε το τυρί, χωρίς αυτό να διασκορπίζεται εδώ κι εκεί, κάνοντας χάλια τον πάγκο της κουζίνας ή το τραπέζι.

Χρήστης του Twitter έδειξε τον «σωστό» τρόπο για να τρίβουμε το τυρί και μας άφησε με το στόμα ανοιχτό.

Ok, I was today years old when I found out THIS is how a cheese grater is used !? I feel a fool pic.twitter.com/OwE0Cvm8ZO

