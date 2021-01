HOME LIFE

Τη δεκαετία του 1970, το γευστικό σύνθημα ήταν ένα: «Peanut butter με δυο ποτήρια Coke», όπου το φυστικοβούτυρο συνδυαζόταν τέλεια γευστικά με μια κόκα-κόλα. Μισό αιώνα μετά, η νέα φόρμουλα πολλαπλασιάζει την απόλαυση, προσθέτοντας έξτρα καφεΐνη. Σας θυμίζει Red Bull; Ούτε κατά διάνοια. Το προϊόν «Coke with Coffee» περισσότερο προσομοιάζει με ένα γλύκισμα με επίγευση καφέ, και λιγότερο με energy drink.

Σύμφωνα με το περιοδικό Food & Wine, το συγκεκριμένο ποτό κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 2018, καταρρίπτοντας τις πρωτιές που είχε η Diet Coke και οι παρεμφερείς φόρμουλες με βάση τη βανίλια επί μια εικοσαετία.

Δυο χρόνια μετά, η νέα αμερικανική έκδοση, η οποία προσομοιάζει ένα ποτήρι κόκα-κόλα με την απόλαυση ενός καφέ Dark Blend των Starbucks, δημιουργεί το απόλυτο trend του 2021 σε παγκόσμια κλίμακα: «Με 69mg καφεΐνης ανά κουτί, το Coke With Coffee μετατρέπεται στο αναψυκτικό της νέας γενιάς, κληρονομώντας όλη την τεχνογνωσία της φίρμας Coke, συνδυαστικά με την νέα εμπειρία της αποσταγμένης καφεΐνης στην πιο αγνή της μορφή», λέει ο Μπράνταν Σρίκλαντ, brand director της The Coca-Cola Company, προσθέτοντας: «Συγκριτικά με άλλες κατηγορίες αναψυκτικών -συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών ποτών ή εκείνων με μηδέν ζάχαρη, οι οποίες μέχρι σήμερα κατελάμβαναν τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως-, το Coke With Coffee δείχνει να αποτελεί το προϊόν που θα υπερκεράσει τα πάντα. Προς το παρόν, επικεντρωνόμαστε στις καινοτόμες προσπάθειές μας στο να κάνουμε αυτό που πάντα υποστήριζε και έκανε καλύτερα η Coca-Cola, δηλαδή να προσφέρει συναισθηματική και λειτουργική αναβάθμιση στη γεύση με ακόμη πιο τολμηρούς και διαφοροποιημένους τρόπους».