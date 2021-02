Τι καλύτερο για βραδινό από μια λαχταριστή μακαρονάδα; Όταν μάλιστα μιλάμε για μια πανεύκολη μακαρονάδα με υλικά που όλοι έχουμε στην κουζίνα μας, καταλαβαίνουμε απόλυτα γιατί η παρακάτω συνταγή έχει γίνει viral στο TikTok.

Ο χρήστης @FeelGoodFoodie μοιράστηκε ένα βίντεο-συνταγή για baked feta pasta με ντοματίνια, το οποίο- μέχρι στιγμής- έχει πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές.

Baked feta pasta with cherry tomatoes!! Recipe on blog • Inspired by @grilledcheesesocial 😘 ##tiktokpartner ##learontiktok ##fetapasta ##recipes

