Η καλή μέρα από το πρωινό σάντουιτς φαίνεται. Τι πιο νόστιμο από ένα σάντουιτς με αυγό που θα σας δώσει την απαραίτητη ενέργεια και θα σας κρατήσει για ώρες χορτάτους; Αυτή τη φορά βρήκαμε ένα ωραίο τρικ που κάνει το πρωινό και το brunch στο σπίτι να αποκτά «νέα διάσταση».

Χαζεύοντας στο Tik Tok, ξεχωρίσαμε μια συνταγή για σάντουιτς με αυγό, η οποία έχει γίνει viral. Το βίντεο που πόσταρε ο χρήστης @foodies μάς δείχνει βασικά πώς να ψήσουμε ένα αυγό για να γίνει… φάκελος, που στη συνέχεια μπαίνει ανάμεσα σε δύο φέτες ψωμί για να δώσει το πιο λαχταριστό breakfast sandwich που έχουμε δει τελευταία. Μπορείτε να το πείτε και σάντουιτς-ομελέτα.

