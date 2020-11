ΥΓΕΙΑ

Τώρα που μπήκαμε για τα καλά στην εποχή των ιώσεων και με τον κορονοϊό να παρουσιάζει έξαρση, είναι σημαντικό να θωρακίσουμε όσο γίνεται την υγεία μας μέσω της διατροφής.

Μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες, είναι η βάση για ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας.

Αυτές είναι μερικές από τις καλύτερες τροφές που πρέπει βάλετε στο πιάτο σας για να ενδυναμώσετε τον οργανισμό σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο.

Εσπεριδοειδή

Η βιταμίνη C είναι πραγματικά σημαντική για την θωράκιση του οργανισμού, καθώς έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες και εξουδετερώνει τις επιδράσεις των ελεύθερων ριζών. Επειδή ο οργανισμός μας δεν παράγει βιταμίνη C, πρέπει να την αναζητάμε και να την καταναλώνουμε μέσω διάφορων τροφίμων. Όλα τα εσπεριδοειδή όπως το λεμόνι, το μανταρίνι, το πορτοκάλι και το γκρέιπφρουτ είναι εξαιρετικές πηγές βιταμίνης C. Όπως διαβάζουμε στο Insider.com, σύμφωνα με μία ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Biomed Research International, η λήψη 1.000 mg βιταμίνης C ανά ημέρα μείωσε τη διάρκεια του κρυολογήματος κατά 8% σε ενήλικες και 18% σε παιδιά.

Κόκκινες πιπεριές

Ξεχειλίζοντας από αντιοξειδωτικά και ιδιαιτέρως βιταμίνη C (σε διπλάσια ποσότητα από τα πορτοκάλια) και βήτα καροτίνη, οι κόκκινες πιπεριές είναι ένα από τα καλύτερα λαχανικά που μπορείτε να βάλετε στο πιάτο σας. Άρθρο που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Clinical Nutrition τον Απρίλιο του 2020, προτείνει τις κόκκινες πιπεριές ως μέρος μιας υγιεινής διατροφής καραντίνας λόγω της περιεκτικότητάς τους σε βιταμίνες Α και C.

Σπανάκι

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως το σπανάκι έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Α, η οποία είναι σημαντική για την ανοσολογική λειτουργία. Το σπανάκι είναι πιο υγιεινό όταν μαγειρεύεται όσο το δυνατόν λιγότερο, έτσι ώστε να διατηρηθούν τα θρεπτικά συστατικά του.

Γιαούρτι

Πλούσια σε προβιοτικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το γιαούρτι και το κεφίρ, συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας της μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου, ενισχύοντας έτσι μία από τις βασικές γραμμές άμυνας του οργανισμού. Προτιμήστε τα απλά γιαούρτια και όχι τα είδη που είναι φορτωμένα με ζάχαρη.

Σκόρδο

Η ευεργετική δράση του σκόρδου οφείλεται στην αλισίνη, που είναι η βασική του θειούχα ουσία και ελευθερώνεται όταν οι σκελίδες κόβονται ή συνθλίβονται. Η αλισίνη δρα όπως τα αντιοξειδωτικά, μειώνοντας τη βλάβη που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Μην φοβηθείτε λοιπόν να εντάξετε ακόμα και το ωμό σκόρδο στη διατροφή σας.

Κουρκουμάς

Άρθρο που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Αύγουστο στο Food and Science κατέληξε ότι ο κουρκούμας είναι ένα χρήσιμο ενισχυτικό του ανοσοποιητικού συστήματος. Πρόκειται για ένα μοναδικό μπαχαρικό που μπορείτε να το προσθέσετε στο τσάι καισε ροφήματα, αλλά και σε διάφορες συνταγές.

Τζίντζερ

Η διάσημη ανατολίτικη ρίζα με την ελαφρώς πικάντικη γεύση έχει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Preventive Medicine διαπίστωσε ότι το τζίντζερ υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα και μπορεί ακόμη και να είναι αποτελεσματικό στην πρόληψη του καρκίνου, αναφέρει το Insider.com. Ο καλύτερος τρόπος για να επωφεληθείτε από τις ευεργετικές του ιδιότητες είναι να χρησιμοποιήσετε φρέσκο, τριμμένο τζίντζερ στο τσάι ή στο φαγητό σας.