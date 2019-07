Είστε λάτρεις του χοτ ντογκ; Θέλετε να περάσετε ένα βράδυ μέσα σε ένα χοτ ντογκ; Μπορείτε. Η εταιρεία Oscar Mayer Company – ανήκει στον όμιλο Kraft-Heinz –, σε συνεργασία με την Airbnb, δίνει την ευκαιρία στους κατοίκους του Σικάγου να φάνε, να ζήσουν και να κοιμηθούν μέσα σε ένα Weinermobile, ένα μήκους οκτώ μέτρων χοτ ντογκ πάνω σε ρόδες.

Το πρώτο Weinermobile δημιουργήθηκε το 1936, από τον Καρλ. Τζ. Μάγιερ, ανιψιό του Όσκαρ Μάγιερ, για να διαφημίσει τα προϊόντα της εταιρείας. Είχε τα πίσω φώτα της Ford Thunderbird και τον σκελετό της Chevrolet. Στο εσωτερικό, άνετος χώρος για δύο, με κρεβάτι και «καθιστικό». Μίνι ψυγείο, εφοδιασμένο με χοτ ντογκ Oscar Mayer και όλα τα επιπλέον για ένα χοτ ντογκ. Έχει προβλεφθεί και εξωτερικός χώρος για πικ νικ με χοτ ντογκ.

You know we had to go big for #NationalHotDogDay! So, we turned America’s favorite 🌭 on wheels into a place to rest your head. Set a reminder for next Wednesday, when booking opens on @Airbnb and become one of the first guests in the @Wienermobile! 👏 https://t.co/wZEyAULdk5 pic.twitter.com/EkfZBAfoiz

— Oscar Mayer (@oscarmayer) 17 Ιουλίου 2019