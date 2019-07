TV & MOVIES

Είναι η 15η (!) και τελευταία μπύρα «Game of Thrones» από την Ommegang Brewery.

Από το 2013, που η ζυθοποιία Ommegang συνεργάστηκε για πρώτη φορά με το HBO για τη δημιουργία της πρώτης επίσημης «Game of Thrones» μπύρας, της «Iron Throne», έχουν περάσει 6 χρόνια και... 14 μπύρες. Και το φθινόπωρο θα κυκλοφορήσει η 15η και τελευταία, με τον ταιριαστό τίτλο «My Watch Has Ended».

Πρόκειται για μια imperial brown ale με σιρόπι σφενδάμου και νότες από καραμέλα βουτύρου και κακάο με 8% αλκοόλ, που θα κυκλοφορήσει σε μπουκάλια των 750 ml με τιμή κοντά στα 12 δολάρια.

Θα διατεθεί και μια συλλεκτική έκδοση σε κουτί που θα περιλαμβάνει ειδικό ποτήρι και τρεις προηγούμενες μπύρες της σειράς, τις «Take the Black» (stout), «Fire and Blood» (red ale) και «Winter is Here» (double wit).