10 «αρχαιοελληνικά» video games (που δεν είναι το «Assassin's Creed Odyssey»)

GAMES

To «Master of Olympus: Zeus» του 2000 και το «Master of Atlantis: Poseidon» συνδυάστηκαν σε αυτό το πακέτο του 2016 που είναι must για όσους αρέσκονται στην κατασκευή πόλεων και τη διαχείριση πολιτισμών. Ξεκινάτε με ένα κομμάτι γης στις όχθες του Αιγαίου και χτίζετε ολόκληρη αυτοκρατορία, φροντίζοντας για τις ανέσεις των κατοίκων, τους φόρους, τη λατρεία των θεών, την αμυντική θωράκιση, την επέκτασή της κλπ. Ατελείωτες ώρες παιχνιδιού...