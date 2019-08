ΣΑΒΒΑΤΟ - Tα 20 χειρότερα video games όλων των εποχών (vids)

GAMES

Βαθμολογία κριτικών: 19/100

Βαθμολογία χρηστών: 1,2/10

Διαθέσιμο για: PC

Τι «παίζει»: Το έκτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς «Alone in the Dark» κυκλοφόρησε το 2015 και είναι πολύ απογοητευτικό. Δεν σε τρομάζει καθόλου, ενώ δεν είσαι ούτε alone (μπορούν να παίξουν ταυτόχρονα μέχρι 4 παίκτες) ούτε in the dark (τα τέρατα πεθαίνουν μόνο όταν βρίσκονται στο φως). Το όπλο σου έχει ενσωματωμένο φακό και φλογοβόλο (!), η δράση καταφέρνει να γίνει βαρετή και το παιχνίδι μοιάζει μισοτελειωμένο.