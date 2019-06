GAMES

Κάθε χρόνο στην Electronic Entertainment Expo (E3) του Λος Άντζελες, αυτό που περιμένει ο πολύ κόσμος να δει είναι τα τρέιλερ των νέων video games που θα κυκλοφορήσουν μέσα στους επόμενους μήνες. Τα 10 βίντεο που ακολουθούν είναι αυτά που έκαναν τον μεγαλύτερο χαμό στη φετινή διοργάνωση που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, με βάση τα views στο YouTube, όχι μόνο στο επίσημο κανάλι κάθε εταιρείας, αλλά και σε άλλα μεγάλα gaming κανάλια.

10. Watch Dogs Legion (3 εκατ. views)

Ένα τρελό κόνσεπτ, σύμφωνα με το οποίο μπορείτε να παίξετε με οποιονδήποτε χαρακτήρα στον κόσμο του παιχνιδιού. Το τρέιλερ το απέδειξε με εντυπωσιακό τρόπο, επιδεικνύοντας μια γιαγιά-δολοφόνο!

9. Minecraft Dungeons (3.5 εκατ. views)

Ένα RPG μπουντρουμιών α λα «Diablo», με τα τουβλάκια του «Minecraft», ενός από τα πιο δημοφιλή games παγκοσμίως. Σίγουρη επιτυχία.

8. Dragon Ball Z: Kakarot (3.6 εκατ. views)

Περισσότερο μοιάζει με επεισόδιο της γνωστής τηλεοπτικής σειράς παρά με video game. Το νέο παιχνίδι ξεφεύγει από τα κλασικά fighting games, αποκτώντας στοιχεία περιπέτειας RPG.

7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (4.9 εκατ. views)

Ένα τρέιλερ που απλά μας ανακοινώνει ότι το παιχνίδι που έβαλε το Nintendo Switch μέσα σε εκατομμύρια σπίτια, αποκτά σίκουελ. Λίγα πλάνα με τον Link και τη Zelda αρκούν για να σκορπίσουν ενθουσιασμό.

6. Final Fantasy VII Remake (5.5 εκατ. views)

Το θρυλικό παιχνίδι που σάρωσε στο PlayStation 2 το 1997 επιστρέφει με ολικό λίφτινγκ για τις κονσόλες νέας γενιάς. Το άτιμο είναι πανέμορφο...

5. FIFA 20 (6.6 εκατ. views)

To FIFA είναι FIFA και θα έχει πάντα φανατικό κοινό. Το πρώτο τρέιλερ αποκάλυψε μόνο το νέο mode «Volta» για το street soccer, περιμένουμε και τα επόμενα.

4. Halo Infinite (6.7 εκατ. views)

Είναι το παιχνίδι που θα συνοδεύσει το Project Scarlett, το X-Box της επόμενης γενιάς. Το τρέιλερ δεν αποκαλύπτει πολλά, αλλά η επιστροφή του Master Chief είναι αρκετή για να ενθουσιάσει τους gamers.

3. Jedi: Fallen Order (11.7 εκατ. views)

Θα είναι αυτό το καλύτερο παιχνίδι Star Wars από την εποχή του Knights of the Old Republic; Από το τρέιλερ τουλάχιστον, έτσι φαίνεται.

2. Marvel’s Avengers (16.5 εκατ. views)

Δεν άρεσε στους φαν των ταινιών της Marvel η μη χρησιμοποίηση των γνωστών ηθοποιών στο παιχνίδι, και το τρέιλερ συζητήθηκε πολύ. Που σημαίνει ότι το είδαν πολλοί.

1. Cyberpunk 2077 (17.1 εκατ. views)

Έχουμε δει μεγαλύτερο τρέιλερ από το ίδιο παιχνίδι και στην περσινή E3, ενώ θα αργήσει πολύ ακόμη να έρθει στα χέρια μας (Απρίλιος 2020). Τότε γιατί τόσος χαμός με αυτό το τρέιλερ; Δύο λέξεις: Κιάνου Ριβς.