Ο παίκτης που εισπράττει 1 εκατ. δολάρια για να ασχοληθεί με ένα video game, πρόκειται να κυκλοφορήσει 3 βιβλία μέσα στο 2019. Ο Τάιλερ Μπλέβινς, γνωστός ως Ninja, συμφώνησε με τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House και στις 20 Αυγούστου θα κυκλοφορήσει το «Ninja: Get Good, My Ultimate Guide to Gaming», το οποίο είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος: ένας οδηγός για επιτυχία στον τομέα των video games. Απευθύνεται σε αναγνώστες από 10 ετών και άνω, και καλύπτει θέματα όπως το πώς να στήσει ένα gaming PC, το πώς να βελτιωθείς στο αγαπημένο σου παιχνίδι, πώς να χτίσεις μια ομάδα συμπαικτών για esports, ή μια online κοινότητα.

This is one of the huge projects I've been working on and I'm so excited to finally announce my first book NINJA: GET GOOD! An ultimate guide to gaming that teaches players how to become unstoppable. On sale this August and available for preorder now: https://t.co/t6fyWFZ95A pic.twitter.com/AvQdsgjhG6

— Ninja (@Ninja) June 19, 2019