GAMES

O Τζεφ Μπέζος είχε πει από τον Σεπτέμβρη του 2017 στους υπεύθυνους των Amazon Studios «φέρτε μου το επόμενο Game of Thrones». Και δύο μήνες μετά εκείνοι του έφεραν τα δικαιώματα του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», έχοντας ξοδέψει γι' αυτά κάπου 250 εκατ. δολάρια. Αν σε αυτά προσθέσουμε τα 750 εκατ. που υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν για την παραγωγή πέντε σεζόν, μιλάμε για την ακριβότερη σειρά στην ιστορία της τηλεόρασης. Εκτός όμως από τη σειρά «Lord of the Rings», η Amazon ετοιμάζει και video game.

Το άτιτλο προς το παρόν παιχνίδι αναπτύσσεται σε συνεργασία με την Leyou Technologies και θα είναι ένα MMORPG (μαζικό διαδικτυακό παιχνίδι ρόλων πολλαπλών παικτών) στο στυλ του «World of Warcraft» και του «Everquest». Τέτοιου τύπου παιχνίδι βασισμένο στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» υπάρχει ήδη από το 2007 και είναι το «The Lord of the Rings Online».

Εκείνο το παιχνίδι βέβαια εκτυλίσσεται παράλληλα με τα γεγονότα των βιβλίων και των ταινιών, στον Πόλεο του Δαχτυλιδιού, ενώ το νέο video game θα τοποθετείται χρονικά εκατοντάδες (ή χιλιάδες) χρόνια πριν. Το ίδιο ισχύει και για τη σειρά, για την οποία γνωρίζουμε ότι αφορά τη Δεύτερη Εποχή του κόσμου του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, περίπου 3.000 χρόνια πριν από την Τρίτη Εποχή των βιβλίων. Ωστόσο, video game και σειρά δεν θα συνδέονται, σύμφωνα με την Amazon.

To παιχνίδι θα είναι free-to-play για PC και παιχνιδομηχανές, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ημερομηνία κυκλοφορίας του.