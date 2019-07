GAMES

Μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του Switch Lite, μιας οικονομικότερης και αποκλειστικά φορητής έκδοσης της παιχνιδομηχανής Switch, η Nintendo επανέρχεται με την αποκάλυψη μίας ακόμη έκδοσης, αυτή τη φορά με πολύ βελτιωμένη μπαταρία.

Το νέο Switch, που θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο, δεν είναι σίγουρα το... Switch Pro (κατά το PlayStation Pro) που περίμεναν κάποιοι, αλλά κάποιες αλλαγές στη μπαταρία, στα τσιπ και στη μνήμη, του επιτρέπουν να έχει αυτονομία 4.5 έως 9 ώρες, ενώ το αρχικό μοντέλο έχει αυτονομία 2.5 έως 6.5 ώρες.

Χρησιμοποιώντας για παράδειγμα το παιχνίδι «The Legend of Zelda: Breath of the Wild», η Nintendo υπόσχεται ότι με μία φόρτιση θα μπορεί κάποιος να παίζει για 5,5 ώρες, ενώ μέχρι τώρα δύσκολα έφτανε το τρίωρο. Όσο για την τιμή του νέου Switch θα παραμείνει αμετάβλητη, δηλαδή 349 ευρώ στην Ελλάδα.