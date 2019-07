Σπάζοντας την παντοκυριαρχία του Μπάτμαν στη λίστα με τα πρώτα σε πωλήσεις υπερηρωϊκά video games όλων των εποχών, ο Σπάιντερμαν έπιασε κορυφή με το «Marvel's Spiderman». Αυτό που κάνει εκπληκτικό το κατόρθωμά του, είναι ότι το παιχνίδι κυκλοφορεί αποκλειστικά σε μία παιχνιδομηχανή, το PlayStation 4.

Στη δεύτερη και την τρίτη θέση είναι δύο παιχνίδια της ίδιας σειράς, το «Batman: Arkham City» και το «Batman: Arkham Knight».

Ακολουθούν δύο παιχνίδια Lego, το ένα με τον Μπάτμαν και το άλλο με τους ήρωες της Marvel, τα «LEGO Batman» και «LEGO Marvel Super Heroes».

Ενώ στη συνέχεια ο Σπάιντερμαν επανέρχεται με δύο πολύ παλιούς τίτλους, τους «Spider-Man: The Movie» και «Spider-Man: The Movie 2».

Δείτε στη συνέχεια τη λίστα με τα στοιχεία της NPD Group:

It's time for #ComicCon2019!

Video Games are a huge part of the Comic landscape.

Below are the lifetime sales leaders for Superhero Video Games from The NPD Group.

Congratulations to Marvel's Spider-Man, the best-selling Superhero Video Game of all-time in the U.S.! pic.twitter.com/2MF3jObYpH

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) 18 Ιουλίου 2019