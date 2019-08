GAMES

Υπάρχουν κάποια μουστάκια που φτιάχνουν θρύλους, που καθορίζουν τους ανθρώπους και συνδέονται για πάντα μαζί τους. Ο Σαλβαδόρ Νταλί, ο Χαλκ Χόγκαν, ο Τομ Σέλεκ είναι τρία ινδάλματα (έκαστος στο είδος του, βέβαια) του περασμένου αιώνα που δεν μπορείς να φανταστείς χωρίς το μουστάκι τους.

Μια θέση ανάμεσά τους διεκδικεί επάξια και ο υδραυλικός Μάριο, ο Super Mario των παιχνιδιών της Nintendo. Όταν ο Ιάπωνας Σιγκέρου Μιγιαμότο τον σχεδίαζε ηλεκτρονικά πίσω στο μακρινό 1981, με τα χοντροκομμένα γραφικά της εποχής, αναγκάστηκε να του βάλει μουστάκι για να ξεχωρίζει καλύτερα η μύτη από το υπόλοιπο πρόσωπο.

Και έρχεται τώρα ένας τύπος με το όνομα SlashSMC να ξυρίσει το ιερό μουστάκι του Μάριο, με ένα mod που έφτιαξε για το παιχνίδι «Super Mario Odyssey» και το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Οι αντιδράσεις από τους gamers, όπως αναμενόταν, δεν ήταν και οι πιο θερμές.

He looks like He's straight outta The Jimmy Neutron Universe What The Heck XD — Danny Scratch (@TheVamponySquid) August 13, 2019