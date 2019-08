10 «μπασκετάκια» που παίζαμε πολύ πριν γεννηθεί ο Αντετοκούνμπο (vids)

GAMES

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ αρχίζει σήμερα στην Κίνα και όλα τα μάτια είναι στραμμένα στην Εθνική Ελλάδος, που δίνει αύριο (1/9) τον πρώτο της αγώνα κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Για «ζέσταμα» επιλέξαμε να ταξιδέψουμε στο χρόνο, και συγκεκριμένα πίσω στη δεκαετία του '80, όταν οι περισσότεροι παίκτες της σημερινής Εθνικής δεν είχαν ακόμη γεννηθεί. Και να θυμηθούμε μερικά κλασικά μπασκετικά video games, τα οποία – πρέπει να σημειώσουμε – ήταν πολύ καλύτερα από τα αντίστοιχα παιχνίδια ποδοσφαίρου. Και αυτό γιατί είχαν καταφέρει, με την περιορισμένη τεχνολογία της εποχής, να συλλάβουν καλύτερα το πνεύμα του αθλήματος που αναπαριστούν.

Από τα πρώτα κιόλας βιντεοπαιχνίδια μπάσκετ μπορούσαμε να δούμε θέαμα. Ήδη από το 1983 ο θρύλος Τζούλιους Έρβινγκ κάρφωνε στη μούρη του Λάρι Μπερντ στο «One on One». Ενώ έξι χρόνια μετά το «Lakers VS Celtics and the NBA Playoffs» διέθετε το πλήρες ρόστερ κορυφαίων ομάδων του NBA, όχι μόνο με τα σωστά ονόματα, αλλά και με διαφορετικά εξωτερικά χαρακτηριστικά για κάθε παίκτη. Πράγματα ασύλληπτα για τα αντίστοιχα παιχνίδια ποδοσφαίρου. Ας θυμηθούμε μερικά vintage μπασκετάκια, με χρονολογική σειρά, και να ευχηθούμε τα καλύτερα στην Εθνική Ελλάδος.