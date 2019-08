GAMES

Μια από τις πιο αγαπημένες κωμωδίες των 90s, η «Μέρα της Μαρμότας», απέκτησε σίκουελ 26 χρόνια μετά. Δεν πρόκειται όμως για ταινία, αλλά για video game, και μάλιστα για VR game, που σημαίνει ότι για να το παίξει κανείς θα χρειαστεί PlayStation VR, Oculus Rift ή HTC Vive.

Στο τρέιλερ του «Groundhog Day: Like Father Like Son» μπαίνουμε στο σώμα του γιου του μετεωρολόγου Φιλ Κόνορς, που στην ταινία είχε υποδυθεί ο Μπιλ Μάρεϊ, με το πολύ πρωτότυπο όνομα… Φιλ Κόνορς Τζούνιορ. Ο οποίος επισκέπτεται το Πανξατόνι της Πενσιλβάνια και την πατάει όπως ο πατέρας του. Ζει και ξαναζεί την ίδια ημέρα, κάθε μέρα.

Σίγουρα τα γραφικά δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, φαίνεται όμως ότι το στοιχείο της εικονικής πραγματικότητας θα έχει πλάκα όταν ο ήρωας φτιάχνει πρωινό, επισκευάζει τη μηχανή του καφέ ή αποφασίζει να... αυτοκτονήσει ξανά και ξανά.

To «Groundhog Day: Like Father Like Son» κυκλοφορεί στις 17 Σεπτεμβρίου.