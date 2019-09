Μόνο και μόνο βλέποντας το Star Wars δημιούργημα της Lego σου έρχεται στο μυαλό το μουσικό θέμα του Τζον Γουίλιαμς για τον Νταρθ Βέιντερ και την Αυτοκρατορία. Είναι το μεγαλύτερο διαστημόπλοιο στο σύμπαν του Star Wars, το Imperial Star Destroyer (γνωστό και ως Devastator) από την πρώτη ταινία του 1977.

Η εμφάνισή του από το πρώτο κιόλας πλάνο, όπου μπαίνει στην οθόνη και μοιάζει να μην έχει τέλος, είναι από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές όλων των ταινιών:

Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια της συνεργασίας της με το Star Wars, η Lego θα κυκλοφορήσει από την 1η Οκτωβρίου μια επετειακή εκδοχή του Imperial Star Destroyer, που θα αποτελείται από 4.784 κομμάτια και θα κοστίζει 700 δολάρια! Δείτε το βίντεο της ανακοίνωσης:

