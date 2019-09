GAMES

Δείτε εντυπωσιακά βίντεο και φωτογραφίες από το «Narcos: Rise of the Cartels».

Πολλών ειδών video games θα μπορούσαν να στηθούν γύρω από τη σειρά «Narcos». Action shooters με κυνηγητό και πιστολίδι στους δρόμους της Μεντεγίν, του Κάλι ή του Μεξικού. Sim games όπου ως βαρώνος της κοκαΐνης διαχειρίζεστε και επεκτείνετε την αυτοκρατορία σας. Adventures παλαιάς κοπής με τον ήρωα να προσπαθεί να εισχωρήσει στο καρτέλ του Πάμπλο Εσκομπάρ.

Η Curve Digital που ανέλαβε να κυκλοφορήσει το επίσημο video game της σειράς, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή. Ένα tactical turn-based action adventure game που ακολουθεί τα γεγονότα της πρώτης σεζόν, με τον παίκτη να επιλέγει αν θα ανήκει στην πλευρά του καρτέλ της Μεντεγίν ή στην πλευρά της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών.

Μάλιστα, για το «Narcos: Rise of the Cartels» κυκλοφόρησαν δύο τρέιλερ, ένα με αφηγητή τον Πάμπλο Εσκομπάρ και ένα από την πλευρά του πράκτορα της Δίωξης Στιβ Μέρφι.

Ανατριχιάσαμε μόνο και μόνο που ακούσαμε το «Tuyo» του Ροντρίγκο Αμαράντε, το τραγούδι των τίτλων της σειράς, και η μόνη μας απογοήτευση ήταν που δεν πήρε το αυτί μας κανένα «plata o plomo», «malparido», «come mierda» από τον Εσκομπάρ. Το παιχνίδι παρουσιάζει εντυπωσιακά τις επιχειρήσεις του καρτέλ και της Δίωξης, και είναι πολύ βίαιο, όπως άλλωστε και η σειρά.

Δείτε στη συνέχεια φωτογραφίες από το «Narcos: Rise of the Cartels», που θα κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος του χρόνου για PC, Playstation 4, Xbox One and Nintendo Switch.