Το πρώτο παιχνίδι «The Last of Us» του 2013 ήταν από μόνο του ένας καλός λόγος να αγοράσει κανείς το PlayStation 4. Η περιπέτεια του Τζόελ και της μικρής Έλι στις μετα-αποκαλυπτικές ΗΠΑ, όπου ένας μεταλλαγμένος μύκητας μετέτρεψε τους ανθρώπους σε λυσσασμένους κανίβαλους, θύμιζε τη σειρά «The Walking Dead», καθώς αποδείκνυε ότι σε έναν τέτοιο κόσμο ο πιο επικίνδυνος εχθρός δεν είναι τα τέρατα, αλλά οι άλλοι επιζώντες. Ενώ σε πολλές στιγμές το παιχνίδι ράγιζε τις καρδιές των παικτών με το καταπληκτικό του σενάριο και τις ερμηνείες των χαρακτήρων.

Η πρώτη γεύση από το πολυαναμενόμενο σίκουελ ήρθε στην έκθεση Ε3 του 2018, όταν προβλήθηκε ένα teaser που περιλάμβανε το καλύτερο φιλί στην ιστορία των video games. Και από μία αναφορά σε αυτό ακριβώς το φιλί ξεκινάει το νέο τρέιλερ του «The Last of Us Part II» που προβλήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης State of Play από τη Sony.

Πολύ γρήγορα όμως αφήνουμε πίσω το φιλί για να περάσουμε στην περιπέτεια της 19χρονης πια Έλι, που κάνει το «The Walking Dead» να μοιάζει με σχολική εκδρομή. Το τι περνάει η κοπέλα στα 3 λεπτά που διαρκεί το τρέιλερ δεν λέγεται, καλύτερα να το δείτε μόνοι σας.

Όλο αυτό το δράμα, ο τρόμος και η δράση, μαζί με τα γραφικά που μοιάζουν να έχουν έρθει από το... PlayStation 5, αυξάνουν την ανυπομονησία μέχρι την κυκλοφορία του παιχνιδιού, που ανακοινώθηκε για τις 21 Φεβρουαρίου 2020 – αποκλειστικά για PS4.