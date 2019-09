GAMES

Ξεκίνησαν σαν απλή τεχνολογική καινοτομία, για να δείξουν τις δυνατότητες της συσκευής PlayStation VR. Είχαν την πλάκα τους, αλλά ελάχιστοι σοβαροί gamers ασχολήθηκαν μαζί τους. Τώρα όμως τα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας αρχίζουν και σοβαρεύουν, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο σε βάθος και ποιότητα τα κανονικά παιχνίδια, όπως αποδεικνύουν οι νέοι τίτλοι που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο State of Play της Sony. Ας δούμε στο τρέιλερ που ακολουθεί τα 5 νέα παιχνίδια που θα κυκλοφορήσουν μέχρι το τέλος του 2019 και στις αρχές του 2020.

Gorn (χειμώνας 2019): Ένα καρτουνίστικο αλλά υπερβίαιο παιχνίδι μονομαχιών σε αρένα. Μπορείτε να πιάσετε στα χέρια σας σπαθιά, μαχαίρια, τσεκούρια, σφυριά και οτιδήποτε άλλο βρείτε μπροστά σας και να τα εκσφενδονίσετε ή να τα καρφώσετε στους θηριώδεις αντιπάλους σας.

Espire 1: VR Operative (Σεπτέμβριος 2019): Ένα παιχνίδι δράσης και κατασκοπείας που βασίζεται σε stealth τακτικές. Ως πράκτορας χρησιμοποιείτε όπλα και γκάτζετ για να ολοκληρώσετε αποστολές στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

Stardust Odyssey (χειμώνας 2019): Ταξιδεύετε σε διαστημικές ερήμους και θάλασσες σε ένα γαλλικό sci-fi έπος γεμάτο μαγεία και φαντασία που θυμίζει κόμικ των Mœbius και Jean-Claude Mezières.

After the Fall (2020): Ένα first person shooter που εκτυλίσσεται σε ένα εναλλακτικό 2005, 20 χρόνια μετά την καταστροφή του κόσμου και φέρνει μέχρι 4 παίκτες αντιμέτωπους με ανθρώπους και τέρατα στα παγωμένα ερείπια του Λος Άντζελες.

Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash (φθινόπωρο 2019): Νικήστε εξωγήινους... χορεύοντας, στη VR εκδοχή ενός παιχνιδιού που είχε κυκλοφορήσει πριν από 20 περίπου χρόνια για Sega Dreamcast και λίγο μετά για PlayStation 2 και Game Boy Advance.