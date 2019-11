Τα 10 video games με τις μεγαλύτερες πωλήσεις τα τελευταία… 25 χρόνια (vids)

GAMES

Κυκλοφορία: Νοέμβριος 2013

Πλατφόρμα: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, PC

Αν και είναι από τα λιγότερο αγαπημένα παιχνίδια «Call of Duty», το «Ghosts» επωφελήθηκε από τη φήμη και το τεράστιο κοινό της σειράς. Είχε αρκετές αλλαγές σε σχέση με τα πιο δημοφιλή «Call of Duty: Black Ops» και «Call of Duty: Modern Warfare» και γεφύρωσε το χάσμα ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές παιχνιδομηχανών. Κυκλοφόρησε τα για τα PlayStation 3, Xbox 360 και Wii λίγες εβδομάδες πριν από το λανσάρισμα των πολύ ισχυρότερων PlayStation 4 και Xbox One. Η κυκλοφορία σε τόσες διαφορετικές παιχνιδομηχανές βοήθησε πολύ τις πωλήσεις, αλλά επηρέασε αρνητικά τη συνολική ποιότητα του τίτλου.