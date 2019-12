GAMES

Πέρυσι τα Game Awards είχαν απονείμει τον τίτλο του καλύτερου παιχνιδιού του 2018 στο «God of War», που ήταν και το μεγάλο φαβορί. Φέτος, ενώ στις υποψηφιότητες είχαν κυριαρχήσει το «Death Stranding» με 9 και το «Control» με 8, το μεγάλο βραβείο πήρε το «Sekiro: Shadows Die Twice», που είχε ακόμη 4 υποψηφιότητες.

Οι δημιουργοί των υπερβίαιων παιχνιδιών «Dark Souls» και «Bloodborne» εμπνέυστηκαν από το σινεμά του Ακίρα Κουροσάβα για αυτό το πανέμορφο (αλλά και πανδύσκολο) action game τρίτου προσώπου με αρκετά RPG στοιχεία. Στην Ιαπωνία του 1500 μ.Χ ο Sekiro (σημαίνει «ο λύκος με το ένα χέρι») είναι ένας σαμουράι που επιστρέφει στη ζωή από το χείλος του θανάτου και αναζητά εκδίκηση από τη συμμορία που του επιτέθηκε και απήγαγε τον αφέντη του. Το χέρι που έχασε στη μάχη έχει αντικατασταθεί από ένα μαγικό πρόσθετο χέρι που του επιτρέπει να τα βάζει με θεούς και δαίμονες, και αυτό που ακολουθεί έιναι ένα λουτρό αίματος με άψογο ιαπωνικό στυλ και επικές boss fights.

To «Sekiro: Shadows Die Twice» κέρδισε ακόμη το βραβείο του καλύτερου Action/Adventure Game, ενώ από τρία βραβεία πήραν τα «Death Stranding» και «Disco Elysium». Το πρώτο, που κυκλοφόρησε μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, είναι μια μετα-Αποκαλυπτική περιπέτεια ανοιχτού κόσμου, με πρωταγωνιστή τον Νόρμαν Ρίντους του «The Walking Dead» και άλλους γνωστούς ηθοποιούς όπως η Λεά Σεϊντού (των δύο τελευταίων ταινιών Τζέιμς Μποντ με τον Ντάνιελ Κρεγκ) και ο Μαντς Μίκελσεν (της... πρώτης ταινίας Τζέιμς Μποντ με τον Ντάνιελ Κρεγκ). Μάλιστα ο Μίκελσεν πήρε και το βραβείο της καλύτερης ερμηνείας σε παιχνίδι, ενώ το «Death Stranding» κέρδισε επίσης βραβείο σκηνοθεσίας και μουσικής.

To «Disco Elysium», που κέρδισε τα βραβεία καλύτερου Role-Playing Game, καλύτερου ανεξάρτητου παιχνιδού και καλύτερου σεναρίου είναι μια αστυνομική περιπέτεια με ήρωα έναν αλκοολικό ντετέκτιβ με αμνησία. Με μια τεράστια πόλη προς εξερεύνηση και σύστημα μαχών που θυμίζει τα επιτραπέζια παιχνίδια ρόλων, το «Disco Elysium» αγαπήθηκε πολύ από κριτικούς και κοινό.

Οι υπόλοιποι νικητές στις βασικές κατηγορίες των Game Awards είναι:

Βραβείο κοινού: Fire Embelm: Three Houses

Βραβείο καλλιτεχνικής διεύθυνσης: Control

Βραβείο σχεδιασμού ήχου: Call Of Duty: Modern Warfare

Βραβείο Ongoing Game: Fortnite

Βραβείο Mobile Game: Call Of Duty: Mobile

Βραβείο VR/AR Game: Beat Saber

Βραβείο Action Game: Devil May Cry 5

Βραβείο Fighting Game: Super Smash Bros. Ultimate

Βραβείο Family Game: Luigi’s Mansion 3

Βραβείο Strategy Game: Fire Emblem: Three Houses

Βραβείο Sports/Racing Game: Crash Team Racing Nitro-Fueled

Βραβείο Multiplayer Game: Apex Legends

Βραβείο eSports Game: League of Legends