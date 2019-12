Το αυθεντικό πρωτότυπο του PlayStation θα πωληθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο σε δημοπρασία μέσω του οίκου Heritage Auctions.

Η πιθανώς πιο σπάνια κονσόλα παιχνιδιού, συνεργατική προσπάθεια της Nintendo και της Sony, αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980 και θεωρείται η καλύτερη των θρύλων των video games, σύμφωνα με την ιστοσελίδα.

Ο ιδιοκτήτης της απέρριψε στο παρελθόν προσφορά εκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα στη δημοπρασία θα αποφασιστεί η τιμή πώλησης.

Terry Diebold that we have invited several years ago at @MagicMonaco just informed me that he wants to sell his Nintendo PlayStation official prototype. I am very curious to know about the final price for this !

I guess a crazy World Record will happen... #nintendoplaystation pic.twitter.com/9C0FXiC9CZ

— Cedric Biscay (@CedricBiscay) October 1, 2019