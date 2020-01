Τα 10 πιο σημαντικά video games των τελευταίων 10 χρόνων (vids)

GAMES

Πλατφόρμες: PlayStation 3, PlayStation 4

Κυκλοφορία: 14 Ιουνίου 2013

Σαν ιστορία μπορεί να μοιάζει λίγο με τη σειρά «The Walking Dead», αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι ανέβασε πολύ τον πήχη του storytelling αφηγούμενο μια ιστορία για απώλεια, τραύματα και αγάπη στην μετα-αποκαλυπτική Αμερική. Πέρα από το εξαιρετικό σενάριο και τους διαλόγους, το «The Last of Us» ήταν πρωτοποριακό και ως action game τρίτου προσώπου, με πολύ έντονες αναμετρήσεις, όπου ο παίκτης έπρεπε να επιβιώσει με ελάχιστα μέσα στη διάθεσή του. Ήταν ένας από τους τελευταίους τίτλους του PlayStation 3 και επηρέασε πολύ την επόμενη γενιά ανάλογων παιχνιδιών στα νεότερα μηχανήματα (PS4 και Χbox One).