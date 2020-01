GAMES

Μπορεί οι gamers να περιμένουν πως και πως το τέλος του χρόνου, για να πάρουν στα χέρια τους το νέο PlayStation 5 (για το οποίο ακούγεται πως θα γίνουν αποκαλυπτήρια μέσα στον Φεβρουάριο), αλλά η Sony θέλει να τους θυμίσει ότι το PlayStation 4 έχει πολλές ακόμη συγκινήσεις να τους προσφέρει. Και ετοίμασε το παρακάτω βίντεο που εστιάζει σε τρία καταπληκτικά παιχνίδια που πρόκειται να κυκλοφορήσουν μέσα στη χρονιά: τα «The Last of Us Part II», «Ghost of Tsushima» και το ριμέικ του «Final Fantasy VII» (μαζί με 1-2 εικόνες από το «Death Stranding» που είναι μια πολυδιαφημισμένη πρόσφατη κυκλοφορία).

Κάτι ξέραμε κι εμείς που βάλαμε και τα τρία αυτά παιχνίδια στη λίστα με τα 10 video games που ανυπομονούμε να παίξουμε το 2020…