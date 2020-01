Κούκλες Barbie χωρίς μαλλιά, με κινητικά προβλήματα και λεύκη λανσάρει η Mattel. H εταιρεία θέλει να παρουσιάσει μια «πολυποίκιλη και πολυδιάστατη όψη της ομορφιάς και της μόδας» με στόχο να «επαναπροσδιοριστεί τί σημαίνει μια κούκλα Barbie ή τι να σημαίνει να μοιάζεις με Barbie» ώστε τα παιδιά σε όλο τον κόσμο να «παίζουν με ιστορίες που συναντάνε γύρω τους».

More skin tones!⁣

More body types!⁣

More unique looks!⁣

