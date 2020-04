10 εργαλεία για να φτιάξετε δικά σας video games (vids)

Δημιουργός: Tom «PyTom» Rothamel

Προορίζεται για: Visual novels όπως τα Over the Hills and Far Away, Highway Blossoms

Διαθέσιμη για: Windows, macOS, Linux

Κόστος: Δωρεάν

Πού θα τη βρείτε: https://www.renpy.org/

Πώς να ξεκινήσετε: https://www.renpy.org/doc/html/quickstart.html