Την Παρασκευή 22 Μαΐου συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από την ημέρα που στα «ουφάδικα» της Ιαπωνίας έκανε την εμφάνισή του ο Pac-Man, το γνωστό στρογγυλό κίτρινο πλασματάκι που καταπίνει τελίτσες σε έναν λαβύρινθο με τέσσερα φαντάσματα που το κυνηγάνε.

Πολλά έχουν αλλάξει στα video games από τότε, αλλά ο Pac-Man (που έκτοτε έχει κατακτήσει και άλλους τομείς της ποπ κουλτούρας) εξακολουθεί να έχει φανατικούς οπαδούς όλων των ηλικιών. Ας δούμε 10 πράγματα που δεν γνωρίζατε γι' αυτόν.

1. «Πατέρας» του είναι ο Ιάπωνας Τόρου Ιβατάμι, που ήθελε να δημιουργήσει το πρώτο παιχνίδι στα «ουφάδικα» που θα παιζόταν ευχάριστα όχι μόνο από άνδρες, αλλά και από γυναίκες – τα περισσότερα παιχνίδια τότε ήταν τύπου «Space Invaders», όπου ο παίκτης πυροβολούσε εξωγήινους.

2. Η έμπνευση για τον σχεδιασμό του χαρακτήρα ήρθε όταν ο Ιβατάμι έκατσε να φάει μια πίτσα και πρόσεξε ότι αφαιρώντας το πρώτο κομμάτι, το σχήμα της έμοιαζε με κεφάλι που έχει ανοίξει το στόμα του.

3. Η πρώτη ιδέα για την ονομασία του παιχνιδιού ήταν Pakku-Man (από την ιαπωνική αργκό έκφραση paku paku που σημαίνει... μασαμπουκώνω), και τελικά κυκλοφόρησε ως Puck-Man, γιατί ο ήρωας θύμιζε τα pucks, τους δίσκους που χρησιμοποιούνται στο χόκεϊ επί πάγου.

4. Αν και φιλο-αμερικανικός, ο τίτλος άλλαξε όταν το παιχνίδι ταξίδεψε στις αίθουσες ψυχαγωγίας των ΗΠΑ. Ο λόγος; Ότι πολλοί θα έμπαιναν στον πειρασμό να βάψουν με μαρκαδόρους ή να ξύσουν το P, ώστε να γίνει F και να διαβάζεται Fuck-Man.

5. Τα τέσσερα φαντασματάκια στην ιαπωνική έκδοση ονομάζονται Akabei (το κόκκινο), Pinky (το ροζ), Aosuke (το γαλάζιο) και Guzuta (το πορτοκαλί). Εκτός Ιαπωνίας μετονομάστηκαν σε Blinky, Pinky, Inky και Clyde.

6. Κάθε φαντασματάκι έχει διαφορετική συμπεριφορά. Ο Blinky κυνηγάει μονίμως τον Pac-Man από πίσω. O Pinky και ο Inky προσπαθούν να του βγουν από μπροστά. Ενώ ο Clyde πότε κυνηγάει, πότε απομακρύνεται.

7. Ο Ιβατάμι φαντάστηκε τις τελίτσες σαν μεγάλα μπισκότα. Οι μεγάλες τελείες, που δίνουν για λίγο την ικανότητα στον Pac-Man να μπορεί να τρώει τα φαντάσματα, προήλθαν από το σπανάκι που έτρωγε ο Ποπάι και μπορούσε να νικήσει τους εχθρούς του.

8. Το παιχνίδι διαθέτει 256 λαβύρινθους, αλλά εξαιτίας αριθμητικής υπερχείλισης (σφάλμα μνήμης), ο 256ος δεν μπορεί να παιχτεί. Το υψηλότερο σκορ που μπορεί να συγκεντρώσει κανείς από τους υπόλοιπους 255 λαβύρινθους είναι 3.333.360 πόντοι και αποκαλείται perfect game. Ο πρώτος παίκτης που έκανε perfect game χωρίς να χάσει ούτε μία ζωή είναι ο διάσημος gamer και επιχειρηματίας Μπίλι Μίτσελ, και το κατάφερε στις 3 Ιουλίου 1999.

9. Πριν από 10 χρόνια, για να γιορτάσει τα 30α γενέθλια του Pac-Man, η Google εμφάνισε στην αρχική της σελίδα ένα doodle με το οποίο μπορούσες να παίξεις το παιχνίδι. Εκείνη τη μέρα υπολογίζεται ότι χάθηκαν παγκοσμίως 4,8 εκατομμύρια εργατοώρες! Μπορείτε ακόμη να παίξετε το συγκεκριμένο doodle εδώ. Καλό κάψιμο!

10. Για τον εορτασμό των 40 χρόνων του Pac-Man, μέσα στον Ιούνιο θα γίνει διαθέσιμο δωρεάν το πρόγραμμα «Pac-Man Live Studio» που θα επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει δικούς του λαβύρινθους, να παίξει σε αυτούς και να τους μοιραστεί με άλλους.

Get ready to chomp pellets, challenge friends and create your own mazes in PAC-MAN LIVE STUDIO directly in our Twitch channel for free! Coming this June in honor of PAC-MAN's 40th Anniversary! Visit https://t.co/BkKrIrC3rx for more information, and follow us for the latest news! pic.twitter.com/Gb4sgWpRuZ

— PAC-MAN LIVE STUDIO (@PlayPacManLive) May 22, 2020