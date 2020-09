Αλαλούμ έχει προκαλέσει η πρόσφατη ανακοίνωση της Sony για τις προπαραγγελίες του PlayStation 5, με αποτέλεσμα η εταιρεία να απολογείται τώρα για τον πανικό που έχει προκληθεί.

Μετά τα δεκάδες παράπονα που δέχτηκε από εκείνους που ήθελαν να αποκτήσουν πρώτοι το πολυαναμενόμενο PS5 -αλλά τα βρήκαν σκούρα- η Sony υποσχέθηκε ότι περισσότερες κονσόλες θα γίνουν διαθέσιμες για προπαραγγελία τις επόμενες μέρες.

Συγκεκριμένα, πολλοί από τους υποψήφιους αγοραστές, μπαίνοντας στις ηλεκτρονικές σελίδες των καταστημάτων της Sony με σκοπό να κάνουν την προπαραγγελία τους, βρέθηκαν μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη... Οι κονσόλες είχαν εξαντληθεί. Άλλοι πάλι ενώ πέτυχαν να βάλουν την προπαραγγελία τους έλαβαν το μήνυμα ότι θα παραλάβουν τη νέα κονσόλα μετά την ημερομηνία κυκλοφορίας της!

Με μια ανάρτηση στο Twitter η Sony έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη αναφέροντας: «Ας είμαστε ειλικρινείς, οι προπαραγγελίες του PS5 θα μπορούσαν να είχαν κυλήσει πιο ομαλά. Ζητούμε πραγματικά συγγνώμη γι' αυτό. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε διαθέσιμες περισσότερες PS5 κονσόλες για προπαραγγελία και τα καταστήματα θα σας ενημερώσουν με περισσότερες λεπτομέρειες». Στην ανακοίνωση της η εταιρεία κατέληξε ενημερώνοντας ότι «Και περισσότερα PS5 θα γίνουν διαθέσιμα μέχρι το τέλος του έτους».

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020