Αν σκέφτεσαι να επενδύσεις σε μία κονσόλα, το Switch θα πρέπει να είναι μία εκ των πρώτων σου επιλογών -αν όχι η πρώτη. Το σύστημα της Nintendo αποτελεί ένα άκρως πετυχημένο σύστημα, σπάζοντας τα ρεκόρ πωλήσεων το ένα μετά το άλλο και βλέποντας τη βάση χρηστών του να μεγαλώνει διαρκώς. Για ‘σένα που ετοιμάζεσαι να κάνεις δικό σου ένα Nintendo Switch λοιπόν, ψάξαμε και βρήκαμε τα καλύτερα πακέτα που κυκλοφορούν για να μην το πάρεις… σκέτο.

Τι λες; Πάμε να τα δούμε;

Γιατί να πάρεις Nintendo Switch;

Ας ξεκινήσουμε όμως από… την αρχή και ας ξεκαθαρίσουμε τους λόγους -έστω τους βασικότερους εξ αυτών- για τους οποίους αξίζει τον κόπο να προτιμήσεις το Switch έναντι των υπολοίπων συστημάτων.

Η κονσόλα της Nintendo είναι η μόνη που μπορεί να ανταποκριθεί σε δύο ρόλους -αυτούς του σταθερού/οικιακού και του φορητού συστήματος ψυχαγωγίας. Θα έχεις τη δυνατότητα να παίζεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια είτε είσαι στο σαλόνι του σπιτιού σου, είτε στο υπνοδωμάτιο, είτε στον δρόμο -συνεχίζοντας μάλιστα την πρόοδό σου από εκεί που την άφησες την τελευταία φορά.

Και μιας που μιλήσαμε για παιχνίδια, να σου υπενθυμίσουμε ότι το Switch αποτελεί τη μόνη κονσόλα στην οποία θα παίξεις επιτυχίες της Nintendo όπως το The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons και Luigi’s Mansion 3, εκπληκτικά indies σαν το Hades, το Celeste και το Shovel Knight: Treasure Trove και σπουδαίες third-party κυκλοφορίες τύπου Divinity: Original Sin 2, Diablo III και Doom Eternal, όλα μαζί!

Τα καλύτερα πακέτα

Τώρα που εξηγήσαμε τους λόγους για τους οποίους το Switch θα γίνει η επόμενη κονσόλα σου, πάμε να δούμε τι επιλογές υπάρχουν στην αγορά. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τα καλύτερα διαθέσιμα πακέτα. Εσύ δεν έχεις παρά να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει περισσότερο στα γούστα σου.

Σημείωσε μόνο ότι σε περίπτωση που σε ενδιαφέρει η «μεγάλη» έκδοση του Switch -και όχι το Switch Lite- το πακέτο που θα επιλέξεις θα πρέπει να αναφέρει τη λέξη «HAD». Αυτή αντιστοιχεί στο νεότερο μοντέλο της κονσόλας που κυκλοφόρησε το 2019 (το αρχικό είχε βγει το 2017) διαθέτοντας μεγαλύτερη αυτονομία και νεότερο επεξεργαστή.

Nintendo Switch HAD

Η απλή «σκέτη» έκδοση του Nintendo Switch. Για ‘σένα που έχεις ήδη πρόσβαση σε μία ικανοποιητική γκάμα παιχνιδιών από τον ξάδελφο ή τον κολλητό σου. Για ‘σένα που θες να ψάξεις πρώτα το eShop της Nintendo για μικρότερους τίτλους που διατίθενται μόνο ψηφιακά. Για ‘σένα που τέλος πάντων θες τον χρόνο σου να αποφασίσεις τα παιχνίδια στα οποία θα επενδύσεις τον χρόνο και το χρήμα σου. Θα το βρεις με γκρι και χρωματιστά Joy-Con.

Nintendo Switch Lite

Αν δε σε ενδιαφέρουν τόσο τα αποσπώμενα Joy-Con και η δυνατότητα σύνδεσης του Switch στην τηλεόραση αλλά αντιθέτως δε θα έλεγες όχι σε μία ελαφρώς πιο συμπαγή έκδοσή του με κανονικό σταυρό κατεύθυνσης και μεγαλύτερη αυτονομία, τότε το Switch Lite είναι ό,τι πρέπει για ‘σένα. Σε τέσσερα χρώματα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει περισσότερο, θα το πάρεις «σκέτο» για τους ίδιους λόγους που περιγράψαμε αμέσως πριν.

Nintendo Switch HAD + Luigi’s Mansion 3

Με τον Mario να συγκεντρώνει όλη τη δόξα σε ό,τι αφορά τους… Mario brothers, ευτυχώς που υπάρχει κι η σειρά Luigi’s Mansion και φαίνεται λίγο και ο έτερος αδελφός. Πέρα από την πλάκα, το Luigi’s Mansion 3 είναι ένας εξαιρετικός τίτλος δράσης με πολύ ενδιαφέρον gameplay που συνδυάζει την εξερεύνηση με τις μάχες, το grinding και τους γρίφους. Πακετάκι με το Switch, δε θα σε απογοητεύσει.

Nintendo Switch Lite + Animal Crossing: New Horizons

Ό,τι και να πούμε για το Animal Crossing: New Horizons θα είναι λίγο. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια για το 2020 ανεξαρτήτως πλατφόρμα, το δημιούργημα της Nintendo αποτελεί έναν άκρως επαρκή λόγο για να πάρεις Switch. Ε, λοιπόν ιδού η ευκαιρία! Σε συνδυασμό με το Switch Lite, το Animal Crossing θα σε μεταφέρει στον υπέροχο, φανταστικό κόσμο του ενώ εσύ μετακινείσαι στον πραγματικό. Και μεταξύ των δύο, ο πρώτος κερδίζει χαλαρά.

Nintendo Switch Lite + Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart: σταθερή αξία. Είμαστε σίγουροι πως γνωρίζεις απ’ έξω κι ανακατωτά τους τίτλους της σειράς -έτσι κι αλλιώς αν είσαι εξοικειωμένος με έναν, είσαι με όλους. Κι όμως, το Mario Kart 8 Deluxe έχει τη δύναμη να σε κρατήσει προσκολλημένο στο Switch Lite σου -με το οποίο θα το πάρεις μαζί- μέχρι να τελειώσει η -ενισχυμένη- μπαταρία του. Άπειρο περιεχόμενο, φρενήρης ρυθμός, εγγυημένη διασκέδαση.

Nintendo Switch HAD + Pokemon Sword/Shield

Ποιος μπορεί να πει όχι σε έναν τίτλο Pokemon; Απάντηση: κανείς. Γι’ αυτό και ο συνδυασμός του Nintendo Switch με το τελευταίο «ζευγάρι» τίτλων Pokemon, Sword και Shield είναι πρακτικά… ακαταμάχητος. Διάλεξε την έκδοση που σου ταιριάζει και ξεκίνα τη «δουλειά», είτε είσαι έξω, είτε μείνεις μέσα -στο σαλόνι, την κουζίνα ή το δωμάτιό σου! Το λέει και το τραγουδάκι άλλωστε: gotta catch’em all!

Nintendo Switch HAD Mario Special Edition

Για το τέλος μία πραγματικά σπέσιαλ έκδοση την οποία καλά θα κάνεις να πάρεις όσο προλαβαίνεις πριν εξαντληθεί. Η Mario Edition έρχεται με αφορμή τα 35α γενέθλια του Mario στα χρώματα του αγαπημένου υδραυλικού και… ντύνεται αναλόγως: με Joy-Con και grip σε κόκκινο χρώμα, μπλε straps και βέβαια μία πανέμορφη ασορτί θήκη μεταφοράς, είναι ό,τι πρέπει για να απολαύσεις τους τίτλους του Mario με στυλ.