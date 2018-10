GAMES

Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου το «Assassin's Creed Odyssey» θα κυκλοφορήσει επιτέλους για PS4, Xbox One και PC, ενώ προβλέπεται και early access από την Τρίτη 2 Οκτωβρίου για τους βιαστικούς. Το παιχνίδι είναι ένα, αλλά οι διαφορετικές εκδόσεις του που μπορεί να αγοράσει κανείς από το ευρωπαϊκό κατάστημα της Ubisoft είναι επτά! Ας τις δούμε μία προς μία.

Standard Edition, 59,99 ευρώ. Εδώ έχουμε μόνο το παιχνίδι, σε κουτί ή σε download. Όσοι προπαραγγείλουν θα λάβουν και την έξτρα αποστολή The blind King.

Deluxe Edition, 79,99 ευρώ. Περιλαμβάνει το παιχνίδι σε download και το Digital Deluxe pack. To τελευταίο περιλαμβάνει τα Kronos Pack (5 επικά κομμάτια πανοπλίας, 1 επικό όπλο, 1 επικό άλογο), Herald of Dusk Pack (5 σπάνια κομμάτια πανοπλίας, 1 σπάνιο όπλο), Capricornus Naval Pack (1 σχέδιο πλοίου, 1 τύπος πληρώματος), 1 προσωρινό XP Boost, 1 προσωρινό Drachmas Boost).

Gold Edition, 99,99 ευρώ. Προσφέρει early access από 2/10, το παιχνίδι, το Season Pass (με τα extras Legacy of the First Blade, The Fate of Atlantis, την αποστολή The Secrets of Greece και τα remastered παιχνίδια «Assassin's Creed III» και «Assassin's Creed Liberation») και ένα Steelbook.

Ultimate Edition, 109,99 ευρώ. Early access, το παιχνίδι, το Season Pass και το Digital Deluxe pack που προαναφέραμε.

Medusa Edition, 109,99 ευρώ. Φιγούρα με τον ήρωα να πηδάει από ένα κεφάλι αγάλματος της Μέδουσας, το παιχνίδι, Artbook 65 σελίδων, τον χάρτη του παιχνιδιού, επιλογές από το σάουντρακ του παιχνιδιού, την αποστολή The blind King και το Kronos Pack.

Spartan Edition, 159,99 ευρώ. Early Access, φιγούρα με τον ήρωα να πηδάει από έναν κίονα, το παιχνίδι, στο Steelbook, το Artbook, συλλεκτική λιθογραφία, τον χάρτη, το σάουντρακ, το Season Pass, την αποστολή The blind King και το Digital Deluxe pack.

Pantheon Edition, 239,99 ευρώ. Early Access, δύο φιγούρες σε μάχη (Nemesis Diorama), το παιχνίδι, το Steelbook, το Artbook, τη λιθογραφία, τον χάρτη, το σάουντρακ, το Season Pass, την αποστολή The blind King και το Digital Deluxe pack.