Ένα νέο video game με θέμα τον Τζέιμς Μποντ βρίσκεται στα σκαριά από την ΙΟ Interactive, την εταιρεία πίσω από τη γνωστή σειρά παιχνιδιών Hitman.

Από τις λιγοστές πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές ξέρουμε ότι τo βιντεοπαιχνίδι έχει προσωρινό τίτλο «Project 007» και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα έχει μία δική του και εντελώς πρωτότυπη ιστορία.

Από ό,τι αφήνεται να εννοηθεί πάντως, το παιχνίδι θα λειτουργήσει σαν prequel, θα καθώς οι παίκτες σε ρόλο Τζέιμς Μποντ θα πρέπει να αποκτήσουν την ιδιότητα «00».

Οι φίλοι του θρυλικού πράκτορα θα πρέπει να κάνουν υπομονή καθώς το video game αναμένεται να κυκλοφορήσει μετά την πρεμιέρα της 25ης ταινίας Μποντ, No Time to Die, που θα γίνει στις 2 Απριλίου 2021.

Project 007 (working title) is a brand new James Bond video game with a wholly original story. Earn your 00 status in the very first James Bond origin story, to be developed and published by @IOInteractive. pic.twitter.com/BRdKtARDSH

— James Bond (@007) November 19, 2020