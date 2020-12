ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Με όλους τους περιορισμούς που μπήκαν στη ζωή μας ελέω κορονοϊού, πολλοί ήταν αυτοί που αφοσιώθηκαν σε μία από τις καλύτερες δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις όταν είσαι κλεισμένος στο σπίτι.

Ο λόγος, φυσικά, για τα video games, με τις εταιρείες να αντιλαμβάνονται την μεγάλη ευκαιρία που είχαν μπροστά τους πλασάροντας αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια, ενώ και νέες κονσόλες (όπως το πολυαναμενόμενο Playstation 5) έκαναν την εμφάνισή τους.

Ας δούμε στη συνέχεια τα 10 καλύτερα video games αυτής της χρονιάς, όπως τα επέλεξε το Time:

10. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Ένα από τα πιο δυνατά remakes της χρονιάς είναι το Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, αν και είχε αρκετά ψηλά τον πήχυ καθώς το ορίτζιναλ Tony Hawk's Pro Skater 2 υπήρξε ένα από τα καλύτερα βιντεοπαιχνίδια που κυκλοφόρησαν ever σχετικά με σπορ.

Κι όμως 20 χρόνια μετά, το νέο Pro Skater έρχεται να ενθουσιάσει, όχι μόνο με τις εντυπωσιακές πιρουέτες που μπορείτε να κάνετε με το skateboard σας, αλλά κυρίως με τη νοσταλγία που φέρνει σε όσους αγάπησαν τους πρώτους τίτλους της σειράς.

(Διαθέσιμο για Playstation, Xbox και PC)

9. Fall Guys

Fall Guys (ή αλλιώς τι συμβαίνει όταν βάζεις στην ίδια... μαρμίτα Mario Party και Fortnite). Η... χαώδης και παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα του παιχνιδιού ήταν ό,τι έπρεπε για μία ευχάριστη νότα την εποχή της πανδημίας, με την γελοία εμφάνιση των χαρακτήρων και το θεοπάλαβο gameplay να κλέβουν την παράσταση.

Κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του καλύτερου αγχολυτικού στην περίεργη περίοδο που διανύουμε, το Fall Guys ήρθε για να προσφέρει μία ξεκαρδιστική αλλά άκρως εθιστική λύση τις ώρες που προσπαθείτε να καταπολεμήσετε την καραντίνα.

(Διαθέσιμο για Playstation και PC)

8. Microsoft Flight Simulator

Ό, τι πρέπει για τους λάτρεις των simulation games, το Microsoft Flight Simulator ήρθε τον Αύγουστο στον κόσμο των «κομπιουτεράδων» και προσέφερε αυτό ακριβώς που υποσχέθηκε. Μία άκρως ρεαλιστική προσομοίωση πτήσης, «ντυμένη» με πανέμορφα γραφικά και την πιο πλήρη απεικόνιση του πλανήτη που έχεις δει ποτέ.

Ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις άφησε σε όσους έπαιξαν το συγκεκριμένο παιχνίδι, η δυνατότητα να πετάς αεροπλάνο τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα και μάλιστα με πραγματικά δεδομένα εναέριας κυκλοφορίας και καιρού. Μπείτε στη θέση του πιλότου και... ετοιμαστείτε για πτήσεις.

(Διαθέσιμο για PC – αναμένεται και για Xbox)

7. Call of Duty: Warzone

Άλλο ένα παιχνίδι που κυκλοφόρησε έχοντας τη λογική του Fortnite, το Call of Duty: Warzone είναι ουσιαστικά μία αυτόνομη επέκταση στον κόσμο του Call of Duty, με το μεγάλο συν ότι κυκλοφόρησε από την αρχή δωρεάν.

Από εκεί και πέρα είναι ένα κλασικό Call of Duty. Μάχη μέχρις εσχάτων, με ό,τι όπλο μπορείς να φανταστείς, σε έναν τεράστιο χάρτη και ένα εξαιρετικό gameplay, ενώ θετικότατες κριτικές έλαβαν και οι ενδιαφέρουσες αποστολές .

(Διαθέσιμο για Playstation, Xbox και PC)

6. Ori and the Will of the Wisps

Το πολυαναμενόμενο σίκουελ του «Ori And The Blind Forest» ακολούθησε πιστά τα βήματα του προκατόχου του και πρόσφερε μία εξαιρετική εμπειρία σε όποιον το δοκίμασε.

Έχοντας ως φόντο ένα πανέμορφο τοπίο -με τη δουλειά που έχει γίνει στα γραφικά και τα animations να είναι απλά εξαιρετική- η ιστορία του Ori είναι ουσιαστικά ένας ύμνος στη φύση και τη φιλία, ενώ ένα από τα πιο δυνατά σημεία του παιχνιδιού είναι και η εξαιρετική μουσική επένδυση.

(Διαθέσιμο για Nintendo Switch, Xbox, PC)

5. Animal Crossing: New Horizons

Πολλοί είναι αυτοί που -ελέω καραντίνας- δοκίμασαν να παίξουν κάποιο life simulation game. Ε, η πλειοψηφία αυτών ψήφισε ως αγαπημένο του το Animal Crossing: New Horizons.

Ο λόγος είναι ότι πέρα από τα βασικά στοιχεία των life simulation παιχνιδιών (χτίσιμο, καλλιέργεια κλπ) το εν λόγω game προσέφερε κάτι που δύσκολα μπορεί να έχει κάποιος. Ηρεμία... Όσο και να παίξει κάποιος, είτε 10 λεπτά, είτε πολλές ώρες, έχει μονίμως πράγματα να κάνει αλλά με έναν άκρως χαλαρωτικό τρόπο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καθίσετε αναπαυτικά, να ξεχάσετε κορονοϊούς και καραντίνες και απλά να αφήσετε ελεύθερη τη φαντασία σας στο μοναδικό σας τροπικό παράδεισο.

(Διαθέσιμο για Nintendo Switch)

4. Among Us

Μία ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στο Among Us κυρίως γιατί ενώ κυκοφόρησε το 2018, έκανε το «μπαμ» φέτος. Το συγκεκριμένο παιχνίδι που θυμίζει ολίγον τι «Πέφτει η νύχτα στο Παλέρμο» έχει μία υπόθεση αρκετά απλή: Υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός απατεώνων και συνεργατών. Στόχος των απατεώνων είναι να δολοφονήσουν τους συνεργάτες ενώ αποστολή των συνεργατών είναι να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες εργασίες στο χάρτη ή να μάθουν ποιοι είναι οι απατεώνες πριν οι τελευταίοι τους δολοφονήσουν.

Ο λόγος όμως που έγινε διάσημο το εν λόγω παιχνίδι δεν ήταν τόσο η απλότητα της υπόθεσής του αλλά ότι έγινε... μόδα από διάφορους gamers και YouTubers που άρχισαν να παίζουν μεταξύ τους και να ανεβάζουν τα σχετικά βίντεο στα social media. Δεδομένου ότι αυτοί οι YouTubers έχουν μεγάλο κοινό, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να παίζουν το παιχνίδι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη γρήγορη εξάπλωσή του, επειδή όσο περισσότερο παιζόταν το Among Us, τόσο πιο δημοφιλές γινόταν.

Πέραν όμως της μόδας, πρόκειται για ένα παιχνίδι που μπορείς να απολαύσεις για ώρες μέχρι το τέλος του με αμείωτο ενδιαφέρον μαζί με την παρέα σου και κερδίζει επάξια μία θέση στο Top 10 των καλύτερων παιχνιδιών του 2020.

(Διαθέσιμο για iOS, Android, PC)

3. Last of Us Part II

Ένα αριστούργημα, αυστηρά για ενήλικες. Μόνο έτσι μπορεί να περιγράψει κάποιος το σίκουελ του Last of Us, αν πρέπει να το κάνει με πέντε λέξεις. Υπό τη σκιά του εκπληκτικού πρώτου τίτλου της σειράς λίγοι περίμεναν το δεύτερο μέρος να ανταπεξέλθει, κάτι όμως που επετεύχθη και μάλιστα ηχηρά.

Όλοι οι τομείς του παιχνιδιού λειτουργούν αψεγάδιαστα με το κομμάτι του gameplay να παραμένει γνώριμο για τους fans και την οπτικοακουστική πανδαισία να δένει την απίστευτη αυτήν ιστορία. Οι ερμηνείες, το performance capture και η AI είναι οι τομείς που ξεπερνούν κάθε προσδοκία, με την προσέγγιση της μάχης να αποτελεί το πιο εθιστικό του στοιχείο.

(Διαθέσιμο για PlayStation)

2. Spider-Man: Miles Morales

Μόλις έκανε την εμφάνισή του το PlayStation 5, κεντρικό παιχνίδι για την καμπάνια προώθησής του ήταν το Spider-Man: Miles Morales και υπήρχε καλός λόγος για αυτό. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ξεκάθαρο και εντυπωσιακό πρώτο δείγμα των γραφικών και της γενικότερης τεχνολογίας που προσφέρει η νέα γενιά.

Το gameplay είναι εξαιρετικό, η ιστορία αρκετά ενδιαφέρουσα -καθώς ήρωας πλέον δεν είναι ο «κλασικός Spiderman» Πίτερ Πάρκερ αλλά ο Μάιλς Μοράλες- αλλά σίγουρα την παράσταση κλέβουν τα γραφικά, τα οποία υπόσχονται πως την επόμενη χρονιά θα δούμε... ωραία πράγματα!

(Διαθέσιμο για PlayStation)

1. Hades

Τα λεγόμενα «rogue-like» παιχνίδια, τα οποία επικεντρώνονται στην (υψηλή) δυσκολία, την επαναληψιμότητα και τους επανειλημμένους θανάτους, βρίσκονται στη μόδα για την τελευταία δεκαετία -με πολλά MMORPG να μας έρχονται στο μυαλό- αλλά το Hades έρχεται να κατακτήσει την κορυφή στο συγκεκριμένο είδος και μάλιστα... εύκολα!

Σε αυτό το εντυπωσιακό παιχνίδι, το οποίο είναι επηρεασμένος από την Ελληνική μυθολογία και τον κόσμο των νεκρών, aναλαμβάνετε το ρόλο του Zagreus (Ζαγρέας), γιο της Περσεφόνης, η οποία εξαφανίστηκε χρόνια πριν. Στόχος σας είναι να τη βρείτε και να δραπετεύσετε από τον Κάτω Κόσμο, όπου συγκατοικείτε με τον ίδιο τον Άδη, αλλά και με άλλες γνωστές μορφές της μυθολογίας, όπως τον Ύπνο και τη θετή σας μητέρα, Νυξ.

Στις δεκάδες ώρες που θα περάσετε με το παιχνίδι, ο Δίας, ο Άρης, ο Ποσειδώνας και όλο το δωδεκάθεο (και όχι μόνο) περνούν από μπροστά σας, είτε για να σας βοηθήσουν είτε για να σταθούν απέναντί σας ως boss. Οι καλογραμμένοι διάλογοι είναι απολαυστικοί, πότε με δόσεις χιούμορ και πότε κάνοντας ξεκάθαρο τον ανταγωνισμό που υπάρχει, ενώ ο χειρισμός είναι απλούστατος.

Όσο ξετυλίγετε την ιστορία, τόσο πιο ενδιαφέρουσα γίνεται, ενώ την παράσταση κλέβουν επίσης το εξαιρετικό soundtrack, όπως και οι φανταστικές σκηνές δράσης. Αναντίρρητα μία από τις αποκαλύψεις της χρονιάς!

(Διαθέσιμο για Nintendo Switch, MacOS, και PC )