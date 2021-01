ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Κι όμως, υπάρχει Άι Βασίλης. Απλά δεν φανταζόμασταν ότι θα ήταν τόσο hi tech.

Για τη νέα χρονιά που ξεκινά με τον περισσότερο κόσμο ακόμη στο σπίτι, υπάρχουν νέα και καινοτόμα gadget, που αποτελούν το μέλλον της οικιακής ψυχαγωγίας. Όλα τα παρακάτω hi tech προϊόντα παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην ετήσια έκθεση τεχνολογίας CES στο Λας Βέγκας, και υπόσχονται ότι θα αλλάξουν τον τρόπο που ζούσατε μέχρι σήμερα κλεισμένοι μέσα σε τέσσερις τοίχους.

Samsung Ballie

Ένας ενδιαφέρων συνδυασμός έξυπνης οικιακής συσκευής και ρομποτικού συντρόφου. Το gadget σε σχήμα μπάλας, εξοπλισμένο με κάμερες και αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για να παρακολουθεί τις κινήσεις σας, μπορεί να ελέγξει διάφορες έξυπνες λειτουργίες του σπιτιού, να τραβήξει φωτογραφίες, να σας στείλει ενημερώσεις σχετικά με το σπίτι σας όταν βρίσκεστε έξω απ’ αυτό, ακόμη και να λειτουργεί ως προσωπικός γυμναστής. Με λίγα λόγια, το Samsung Ballie είναι σχεδιασμένο για να αποτελέσει τον πιο πιστό «σύντροφο» της ζωής.

Dell Alienware Concept UFO

Όταν πρόκειται για gaming εν κινήσει, η Dell έρχεται να παρουσιάσει μια συναρπαστική ιδέα. Ο φορητός υπολογιστής Windows, βασισμένος στο σύστημα του Nintendo Switch, διαθέτει οθόνη 8 ιντσών, βάση στήριξης, αποσπώμενους ελεγκτές χειρισμού και υποστήριξη για εξωτερικές συσκευές -όπως οθόνες ή πληκτρολόγιο και ποντίκι. Στην πραγματικότητα, το Dell Alienware Concept UFO είναι ένας ισχυρός υπολογιστής για gaming, που μπορείτε να τον έχετε μέσα στις παλάμες σας.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

Οι αναδιπλούμενες οθόνες είναι η νέα τάση στα gadget «χειρός», και η Lenovo παρουσιάζει την δική της ιδέα. Η συσκευή, που ενσωματώνει Windows 10 είναι περισσότερο φορητός υπολογιστής παρά τάμπλετ, με την αναδιπλούμενη οθόνη 13,3 ιντσών να υποστηρίζει είσοδο γραφίδας και Windows Ink για πιο διαισθητική λειτουργία. Θέλετε να κάνετε κάποια πραγματική πληκτρολόγηση; Απλώς ανοίξτε το μαγνητικό πληκτρολόγιο στο κάτω μισό του Lenovo ThinkPad X1 Fold και δουλέψτε όπως σε έναν φορητό υπολογιστή.

Samsung Odyssey G9 Monitor

Οι καμπύλες οθόνες είναι ιδανικές για gaming και αυτή η 49 ιντσών οθόνη είναι μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή επιλογή. Παρά το τεράστιο μέγεθός της, η QLED οθόνη έχει ανάλυση 1440p, χρόνο απόκρισης 1 millisecond και υποστηρίζει ρυθμούς ανανέωσης έως 240Hz. Δεδομένου ότι προορίζεται για παιχνίδια, η Samsung Odyssey G9 Monitor υποστηρίζει επίσης το FreeSync 2 της AMD και το Nvidia's G-Sync, δημιουργώντας το πιο ρεαλιστικό περιβάλλον gaming που είχατε ποτέ.

Core Meditation Trainer

Ο διαλογισμός είναι μια ευεργετική συνήθεια για όσους κυριαρχούνται από στρες στην καθημερινότητά τους, και με αυτή τη συσκευή όλα μπορούν να γίνουν πιο εύκολα. Ο φορητός εκπαιδευτής διαλογισμού χρησιμοποιεί τεχνολογία όπως δονήσεις και βιοανάδραση, μαζί με μια εφαρμογή που προσφέρει τόσο μετρήσεις για την υγεία σας όσο και κατά παραγγελία μαθήματα διαλογισμού, για να σας βοηθήσει να εστιάσετε στη χαλάρωση και στις τεχνικές αναπνοής.

Joué Music Instrument

Πρόκειται για ένα μίνι στούντιο παραγωγής μουσικής, που αποτελείται από ένα αρθρωτό χειριστήριο MIDI, με κύρια βάση μια συμπαγή πλακέτα -το control room-, η οποία συνδέεται με άλλα pads μουσικών οργάνων ή κρουστών -από πλήκτρα πιάνου και λαιμό κιθάρας μέχρι τύμπανα και άπειρα ηχητικά εφέ. Το Joué Music Instrument είναι η πιο συναρπαστική εκδοχή φορητού στούντιο, που θα σας επιτρέψει να μετατραπείτε σε δημιουργό μουσικής, ακόμη κι αν δεν είστε επαγγελματίας του είδους.

Rocean One

H πιο κομψή και ταυτόχρονα πιο hi tech συσκευή φίλτρου νερού που έχετε δει ποτέ. Εκτός από το γεγονός ότι το Rocean One θα εξαφανίσει κάθε πλαστικό μπουκάλι νερού από το σπίτι σας, έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει, να αρωματίζει ή ακόμη και να προσθέτει ανθρακικό στο νερό που πίνετε, χάρη σε ένα εξελιγμένο σύστημα επαναχρησιμοποιούμενων φίλτρων και δοχείων μεγάλης διάρκειας.

Samsung Sero TV

Αν μέχρι χθες ευχόσασταν να έχετε μια οθόνη κινητού τόσο μεγάλη όσο μια τηλεόραση, η Samsung Sero TV κάνει φέτος το όνειρό σας πραγματικότητα. Πρόκειται για την πρώτη τηλεόραση με δυνατότητα περιστροφής, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα θέασης ταινιών και σειρών σε οριζόντια θέση ή mobile περιεχόμενο, εφαρμογές και social media από το κινητό, σε κάθετη θέση.

Acer ConceptD 7 Ezel

Ή πώς ένας φορητός υπολογιστής μεταμορφώνεται σε αληθινό καβαλέτο ζωγραφικής -και με περισσότερο στυλ. Η οθόνη 4K 15,6 ιντσών του Acer ConceptD 7 Ezel έχει τη δυνατότητα πολλών διαμορφώσεων, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να στηρίξετε την οθόνη πάνω από το πληκτρολόγιο για να επιδείξετε κάποια εργασία, να την χρησιμοποιήσετε σαν έναν παραδοσιακό φορητό υπολογιστή ή να διπλώσετε την οθόνη έτσι ώστε να δουλέψετε δημιουργικά με μια ποικιλία εργαλείων ζωγραφικής. Φτιαγμένο κυρίως για καλλιτέχνες και δημιουργούς, το ConceptD 7 Ezel υποστηρίζει την πλήρη χρωματική γκάμα της Adobe RGB συνδυαστικά με γραφικά Nvidia, κάνοντας τη δουλειά σας ευκολότερη, αρτιότερη και πιο «καθαρή».