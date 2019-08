Δεν ξέρουμε με ποιους τρόπους μπορεί να γιορταστεί η φετινή 25η επέτειος της σειράς «Τα Φιλαράκια» (ένα reunion με νέα επεισόδια, δυστυχώς, αποκλείεται να είναι ένας από αυτούς) αλλά η Lego μόλις έκανε την κίνηση ματ ανακοινώνοντας το Lego Central Perk.

Πρόκειται για ένα σετ που αναπαριστά την καφετέρια Central Perk, στον καναπέ της οποίας άραζαν πάντα οι ήρωες της σειράς. Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εντυπωσιακή, από τις μηχανές του καφέ μέχρι τη σκηνή με το μικρόφωνο για να τραγουδάει η Φοίβη το «Smelly Cat» και άλλες μεγάλες επιτυχίες.

Could we BE any more excited to build Central Perk?! ☕️ #Friends25 https://t.co/ID4dAfG8TZ pic.twitter.com/MQDHFnym4V

— LEGO (@LEGO_Group) 8 Αυγούστου 2019