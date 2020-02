10 ταινίες και σειρές βασισμένες σε video games που θα βρείτε στο ελληνικό Netflix (vids)

Η σειρά εκπαιδευτικών video games «Carmen Sandiego» είχε κάνει χαμό πίσω στα 80s, ξεκινώντας με το «Where in the World is Carmen Sandiego?» του 1985. Όλα ξανακυκλοφόρησαν επανασχεδιασμένα στα 90s μαζί με νέα παιχνίδια, που συνέχισαν να κυκλοφορούν και τις επόμενες δεκαετίες, μέχρι και πέρυσι. Η Carmen Sandiego είναι μια μυστηριώδης εγκληματίας και κατάσκοπος που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο κλέβοντας – κυρίως – διάσημα μνημεία. Στη σειρά κινουμένων σχεδίων του Netflix, που μετράει δύο σεζόν μέχρι στιγμής, το backstory της έχει αλλάξει ώστε να είναι η ηρωίδα και όχι η κακιά.