Ανάμεσα στα αμέτρητα βιβλία αυτοβοήθειας που κυκλοφόρησαν τους τελευταίους μήνες σε όλο τον κόσμο με σκοπό να οδηγήσουν τους έγκλειστους στην καραντίνα να μειώσουν το στρες και να καλλιεργήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, ένας συγγραφέας κατάφερε να κάνει μεγαλύτερη αίσθηση, κυρίως σε αναγνώστες που ανήκουν στον κύκλο των αθλητών, των εντατικά γυμναζόμενων, αλλά και των στελεχών επιχειρήσεων.

Είναι ο Αμερικανός συγγραφέας Ράϊαν Χολιντέι, με τα βιβλία του Εμπόδιο Είναι ο Δρόμος (The Obstacle Is the Way) και Ego Is The Enemy (Το Εγώ Είναι ο Εχθρός) -που είχαν κυκλοφορήσει το 2014 και το 2016 με εξαιρετική επιτυχία-, να ανεβαίνουν ξανά ψηλά στη λίστα με τους πιο ευπώλητους τίτλους την εποχή την καραντίνας (σύμφωνα με τους New York Times).

Τα βιβλία του Χολιντέι λατρεύτηκαν από μια μεγάλη μερίδα ελίτ αθλητών χάρη στα μαθήματα ψυχικής αντοχής που παρέδιδε - σημειωτέον, ο ίδιος ο συγγραφέας είναι φανατικός αθλούμενος, ενώ μπορεί να υπερηφανεύεται για δεκάδες αξιοπρεπείς τερματισμούς του σε μαραθώνιους-, επειδή τα συγγράμματά του ασχολούνται με την τέχνη του επαναπροσδιορισμού της αξιολόγησης του Εγώ σε καταστάσεις μεγάλης αποχής από τις αθλητικές επιδόσεις. «Χωρίς αυτή τη γνώση», λέει ο Χολιντέι, «η βελτίωση τόσο σε πνευματικό όσο και σε σωματικό επίπεδο είναι αδύνατη. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε αθλητές, αλλά και σε μια μεγάλη κατηγορία αντρών που ασχολούνται με επιχειρήσεις από πόστα εξαιρετικά ανταγωνιστικά».

Σε συνέντευξή του στο ηλεκτρονικό περιοδικό All About Psychology, ο Χολιντέι εξηγεί: «Τα άτομα που αθλούνται σε επαγγελματικό επίπεδο ή όσοι προπονούνται συστηματικά στα γυμναστήρια, αλλά ακόμη και εκείνοι που εργάζονται σε θέσεις υψηλού κύρους στον επαγγελματικό στίβο, ανήκουν σε μια κατηγορία ανθρώπων που έχουν μάθει να αγωνίζονται, να συναγωνίζονται αλλά και να ανταγωνίζονται με πάθος, ζώντας κάθε μέρα της ζωής του μέσα σε υψηλούς ρυθμούς σωματικής και πνευματικής έντασης. Και για το σύνολο αυτών των ανθρώπων, η καραντίνα ήταν κάτι χειρότερο από το εάν είχαν υποστεί έναν σοβαρό τραυματισμό ή μια απόλυση από την εργασία τους».

Πώς συνδέει ο ίδιος, με τα γραφόμενά του στα βιβλία του, τη διανοητική ικανότητα με την κίνηση και τη δημιουργικότητα; «Οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμη και πολύ επιτυχημένοι επαγγελματίες ή καταξιωμένοι αθλητές, τείνουν να συγχέουν την εμπιστοσύνη προς τον εαυτό τους με τον εγωισμό. Όμως, είναι δυο διαφορετικά πράγματα. Ενώ ο εγωισμός βασίζεται στην αυταπάτη, η αυτοπεποίθηση βασίζεται στο γεγονός ότι έχεις προετοιμαστεί σωστά, έχεις κάνει την περισσότερη δουλειά και ότι έχεις διαλέξει με βεβαιότητα την κατάλληλη χρονική στιγμή να φτάσεις στην ολοκλήρωση ενός στόχου».



Η εμπιστοσύνη προς τον εαυτό σου χτίζεται περισσότερο στην απομόνωση παρά στο στίβο μάχης

«Εκείνη την περίοδο της αποχής, πρέπει να χτιστεί μέσα σου μια “ταπεινή” αίσθηση υψηλής ενέργειας και ετοιμότητας. Άρα, ακόμη και σε μια δεδομένη στιγμή που θα βρεθείς επί μήνες μακριά από το πεδίο μάχης που έχει μάθει να αγωνίζεσαι, πρέπει να στραφείς προς τον εαυατό σου θωρακίζοντας περισσότερο το “μέσα” σου», λέει ο Χολιντέι, και εξηγεί: «Πάρε για παράδειγμα έναν τραυματισμό πριν από κάποιο σημαντικό αγώνα ή μια μακρά περίοδο επαγγελματικής πτώσης. Το βλέπεις σαν το τραγικό τέλος της καριέρας σου ή το αντιλαμβάνεσαι σαν μια εμπειρία μάθησης; Αν επιλέξεις το δεύτερο, θα εξετάσεις τα αίτια, κατόπιν θα προσπαθήσεις να τα κατανοήσεις στην πραγματική τους διάσταση, και, εντέλει, θα ξεκινήσεις μια διαδικασία επαναξιολόγησης με βάση τα νέα δεδομένα. Αν επιλέξεις το πρώτο, θα γυρίσεις τον εαυτό σου πολλά χρόνια πίσω, σκορπώντας στον άνεμο ό,τι με τόσο κόπο έχεις πετύχει μέχρι σήμερα, και δεν θα ανακάμψεις ποτέ», τονίζει ο Χολιντέι.



Μάθε να ασκείς μια στωική τεχνική που εστιάζει στην αρνητική απεικόνιση των πραγμάτων

«Ο Στωικισμός είναι μια αρχαία ελληνική φιλοσοφία που δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων, επικεντρώνοντας τη σκέψη σε πράγματα που μπορείς να ελέγξεις, επεμβαίνοντας σταδιακά σε όλα τα υπόλοιπα. Φαντάσου το χειρότερο σενάριο για μια συγκεκριμένη κατάσταση, π.χ., ότι πιθανώς να χάσεις ένα σημαντικό μέρος των εσόδων σου εξαιτίας της πανδημίας, και ρώτησε τον εαυτό σου, “Μπορώ να ζήσω με αυτό;”. Αναλύοντας σε βάθος και με προοπτική ενός χρόνου το υποτιθέμενο πρόβλημα, θα αναγκαστείς να προβείς είτε σε ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της επαγγελματικής ισχύος σου, είτε -αναγκαστικά- σε περιορισμό των εξόδων σου. Και στις δυο περιπτώσεις, η θωράκιση του εσωτερικού κόσμου σου είναι δεδομένη. Αν προετοιμάζεσαι για το χειρότερο, θα είσαι λιγότερο εύθραυστος όταν έρθει η κακιά στιγμή».

Η σωματική δραστηριότητα οδηγεί σε ακατάπαυστη δημιουργικότητα

«Μπορεί να είναι αδύνατο να επισκεφθείς για μήνες το αγαπημένο σου γυμναστήριο την εποχή του lockdown. Όμως, προσπαθώντας να τρέχεις ή να γυμνάζεσαι στο πάρκο κάθε μέρα, ακόμη και αν δεν είσαι αθλητής, προσφέρεις ένα θείο δώρο στον εγκέφαλό σου. Πραγματικά, η άσκηση αποτελεί σημαντικό μέρος της δουλειάς πολλών επιτυχημένων επαγγελματιών, οι οποίοι δουλεύουν με όπλο το μυαλό τους. Δεν είναι μόνο οι ενδορφίνες που σε κάνουν να νιώθεις ευφυέστερος και πιο παραγωγικός έπειτα από μια απλή ρουτίνα σωματικής άσκησης. Είναι η ίδια η προσήλωση του εγκεφάλου στη διαδικασία, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα εφάμιλλο του υπερβατικού διαλογισμού».