Απόψε στα #mesanyxta στις 00:15 η @nonoram υποδέχεται τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ανακοίνωση ότι παντρεύεται για δεύτερη φορά. Αμέσως μετά, έρχεται η Πηνελόπη Αναστασοπούλου. Μας μιλά για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της ο ερχομός της δεύτερης κόρης της και πώς κατάφερε να αποφύγει την επιλόχειο κατάθλιψη. #alphatv

A post shared by Alpha TV (@alphatv) on May 1, 2019 at 5:48am PDT