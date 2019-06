Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν ❤️ χθες βράδι έκλεισε ένας κύκλος ....θα ανοίξουν φαντάζομαι άλλοι πολλοί 😉 σας εύχομαι ομως μια φορά στην επαγγελματική σας πορεία να έχετε την τύχη κ την χαρά να συνεργαστείτε με μια τέτοια ομάδα μπροστά κ πίσω από τις κάμερες ...με τα πάνω μας κ κάτω μας με τα καλά μας κ τα ανάποδα μας ζήσαμε μαζί 5 χρόνια ... σας ευχαριστούμε που μας αγαπήσατε ...αυτοί είμαστε 🙋🏻‍♀️ το σοι σας 🤗 @meletis_ilias @ioannaasimakopoulou @abourdoumis @vivian_kontomari @gogo.kartsana @solontsounis @sofia.panagou @eugeniafragkaki @lelenimagenta @leeloogregoriadou @lzagoraios @olympiachanioti @psimpan @k.sioutis @antonistsapalis @nikosmitsas #mirkapapakonstantinou #renialouizidou @giorgosgiannopoulosc και πολλοί άλλοι........ #tosoisou @alphatv 2014-2019

