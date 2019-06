Ηταν Ιουλιος του ‘13 οταν περασα για πρωτη φορα την εισοδο αυτου του καναλιου!!Μικρη ακομα,αγουρη αλλα γεματη ενθουσιασμο κ ευγνωμοσυνη για την ευκαιρια που μου δοθηκε!!!Ο ιδιος ενθουσιασμος κ η ιδια ευγνωμοσυνη που νιωθω μεχρι κ σημερα για ολους αυτους τους ανθρωπους που με αγκαλιασαν τοσο ζεστα κ τοσο στοργικα κ τα 6 χρονια που ο Alpha ηταν το «σπιτι»μου!! Σας ευχαριστω απο τα βαθη της ψυχης μου κ κραταω τη πιο ζεστη θεση στη καρδια μου για ολους!! Ευχαριστω που μεσα σ αυτους τους διαδρομους,τα ονειρα μου εγιναν αληθινα!!Μεγαλωσαν,ωριμασαν,δοκιμαστηκαν αλλα συνεχισαν να υπαρχουν!!💕 Ειμαι μονο κερδισμενη!!Γεμισα απο αγαπη,εμπιστοσυνη,εμπειρια κ αναμνησεις που δεν θα ξεχασω ποτε!!❗️❗️❗️ Κερδισα κ σχεσεις αληθινες που ειμαι σιγουρη πως θα κρατησουν!!💫💫💫 Σας ευχαριστω κ σας αγαπω ολους κ εναν εναν ξεχωριστα!!!💕💕💕 Ηταν 6 καταπληκτικα χρονια!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #blessed

