Ήταν δυο υπέροχα χρόνια αυτά που πέρασα κάθε μεσημέρι στην #eleni ! Γνώρισα και συνεργάστηκα με υπέροχους ανθρώπους που η καθημερινότητα μου μαζι τους ήταν συναρπαστική. Κυρίως όμως, γνώρισα καλύτερα την Ελένη, πρώτα σαν άνθρωπο κι ύστερα σαν επαγγελματία. Που με πίστεψε, με στήριξε και με εξέλιξε όσο δεν περίμενα ποτέ. Θα είστε όλοι για πάντα στην καρδιά μου❣️🤞🏼Καλό καλοκαίρι και εις το επανιδείν! 🌴💦😎☀️🔛

A post shared by Nancy Paradeisanou Beckham®️ (@nancyparadeisanou) on Jun 28, 2019 at 8:31am PDT