Η Κατερίνα Δαλάκα και η Δήμητρα Βαμβακούση κάνουν τον τελικό γυναικεία υπόθεση 👀 .. Η Αφροδίτη Σκαφίδα και ο Νίκος Κοσμάς αποχωρούν σε αυτό το σημείο της βραδιάς έχοντας διανύσει μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία ... #Survivor2019 #SurvivorGR #SkaitvGR

A post shared by Survivor Greece (@survivorgreece) on Jun 30, 2019 at 1:02pm PDT