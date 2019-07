Ενας κύκλος κλείνει. Πέρασα 6 πολύ όμορφα χρόνια στον Αντ1, γεμάτα επιτυχίες και σημαντικές τηλεοπτικές στιγμές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρωπους που δουλέψαμε μαζί, παλέψαμε, στεναχωρεθήκαμε, χαρήκαμε, προχωρήσαμε ενα βήμα μπροστά στο να ανακαλύψουμε νέους τηλεοπτικούς δρόμους. Καμεραμαν, τεχνικοί, παραγωγοί, σκηνοθέτες, δημοσιογράφοι, στελέχη. Θελω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ιδιοκτησία, που με επέλεξε και μου εδωσε τη μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε μαζί όλες αυτές τις επιτυχίες. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω και αυτούς που με τη "στάση" τους μου χάρησαν πολύ χρόνο να σκεφθώ, να επαναπροσδιορισθώ και να περάσω με τα παιδιά μου. Ηταν 6 πολυ δημιουργικά χρόνια για μένα. Ο Αντ1 είναι ενας μεγάλος σταθμός, ενα μεγάλο σχολείο και ενα πεδίο που μπορείς να κάνεις σπουδαία πράγματα. Χαίρομαι που αφήνω πίσω κυρίως φιλους και ανθρώπους που θα μπορούμε να κοιταχτούμε ευθεία μέσα στα μάτια , γιατί μας εχουν ενώσει κοινά συναισθήματα. Σας ευχαριστώ μέσα απο την καρδιά μου ολους. Καθε τέλος ειναι πάντα και μια νεα αρχή. Ενας νεος κυκλος σύντομα ανοίγει. Πάμε γι άλλα.

A post shared by Giorgos Liagas (@gliagas) on Jul 1, 2019 at 7:01am PDT