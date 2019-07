Σας ευχαριστώ όλους για αυτό το ασταμάτητο πάρτυ που ζήσαμε όλη αυτή την χρονιά! Με κάνατε φίλο σας και εγώ ένιωσα οτι γίναμε παρεα! Η τελευταία εκπομπή ήταν ο ορισμός της έκπληξης για μένα. Περασα μαγικά. Είναι υπέροχο όταν συντονίζεται η τρέλα και η χαρα! Όλοι όσοι ήρθατε έστω και για λίγο στο πλατό, αποδείξατε ότι η χαρα και η πλάκα μας συνδέει. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μερος αυτης της γιορτης! Παιδια, να το ξέρετε ότι Θα μου λείψει η επικοινωνία μας. Άντε να γεμίσετε μπαταρίες γιατί η χρόνια που έρχεται θα είναι εξαιρετική!! Σας αγαπώ όλους και έναν έναν ξεχωριστά.. Νικόλας❤️

