Επίσημα λοιπόν από σήμερα στον ΣΚΆΙ. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην οικογένεια που αφήνω, του alpha και του happy day. Και είμαι έτοιμος μετά από λίγη ξεκούραση να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στην νέα οικογένεια που με υποδέχθηκε ζεστά, ευγενικά και ανθρώπινα. Αυτή του ΣΚΆΙ. Γνώρισα ήδη αρκετούς ανθρώπους εκεί. Μου έκανε εντύπωση το ζεστό τους καλωσόρισμα. Καλό μας καλοκαίρι παιδιά....😊🙃😉😋❤

A post shared by Dimitris Papanotas (@dimitrispapanotas) on Jul 10, 2019 at 9:19am PDT